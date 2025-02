Magic the Gathering avrà il suo universo cinematografico, è ufficiale

Non è la prima volta che si parla di un possibile film legato a Magic the Gathering, ma ora il gioco di carte più famoso del mondo avrà il suo universo cinematografico ufficiale.

Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment hanno annunciato una collaborazione per portare il mondo di Magic: The Gathering e le sue innumerevoli espansioni sul grande e piccolo schermo.

Il progetto prevede la realizzazione di un film live-action e la successiva espansione dell’universo narrativo con serie TV e altri contenuti.

D'altronde, il mondo del gioco di carte è stato ormai influenzato da tantissimi altri stili e proprietà intellettuali. Tra cui Final Fantasy che, nel corso del 2025, arriverà ufficialmente all'interno dell'ecosistema di Magic con un set dedicato.

«Siamo orgogliosi di essere custodi di proprietà intellettuali amate come Magic: The Gathering», ha dichiarato Mary Parent, Chairman of Worldwide Production di Legendary: «Insieme a Hasbro, vogliamo creare un universo che entusiasmi i fan storici e attragga un nuovo pubblico.»

Inutile dire che, per via della sua transmedialità, Magic the Gathering si presta a essere raccontato in molti modi, come già fa per altro attraverso fumetti, libri, e ora arriveranno anche serie TV e film.

Dalla sua, Legendary ha già alle spalle produzioni importantissime come Dune, il Monsterverse e Pokémon: Detective Pikachu, e se non altro è un'ottima base per poter costruire un ecosistema multimediale che si espanderà al di fuori delle carte collezionabili.

Anche Zev Foreman, Head of Film di Hasbro Entertainment, ha sottolineato l’importanza della partnership: «Magic ha ispirato decenni di narrazione epica. Legendary è il partner perfetto per trasformare questa IP in un grande universo multimediale.»

Sembra un po' lo stesso tipo di progetto che Hasbro ha tentato, per anni, con Dungeons & Dragons. Al di fuori dei videogiochi (tra cui quelli nuovi in arrivo) però, non c'è stata così tanta fortuna al cinema.

Vedremo se Magic the Gathering ne avrà di più, mentre i videogiochi continuano a spopolare con saghe ormai mastodontiche come quella di Sonic e il prossimo Sleeping Dogs che è anche uscito dal suo limbo produttivo.