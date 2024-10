Magic svela la prima carta del set di Final Fantasy, e c'è una data per il reveal

Magic the Gathering continua con le sue incursioni videoludiche e, poche ore fa, ha mostrato la prima illustrazione di una delle carte che faranno parte del prossimo set dedicato a Final Fantasy.

C'è stato un set di commander dedicato a Fallout, che ha saputo reinterpretare in maniera ottima il mondo di Bethesda all'interno delle carte di Magic.

Di recente il gioco di carte più famoso ha dedicato un intero set ad Assassin's Creed (lo trovate su Amazon) e, dopo il successo di questi prodotti, ne arrivano degli altri ovviamente.

Ovviamente il set di Final Fantasy non è una novità, perché Wizards of the Coast aveva annunciato l'iniziativa lo scorso anno.

Wizards aveva svelato che Magic the Gathering avrebbe avuto anche un crossover con Final Fantasy, comprendente elementi dal primo gioco fino a Final Fantasy XVI.

Tuttavia, Square Enix e Wizards hanno deciso di partire alla grande con Kefka Palazzo di Final Fantasy VI:

«Oggi vi mostriamo un'anteprima di un mago dell'Impero Gestahliano, uno dei più grandi cattivi di Final Fantasy: Kefka Palazzo!», ha scritto Square Enix

L'illustrazione di Arif Wijaya sarà una delle tante che accompagnerà il set completo dedicato a Final Fantasy, di cui sapremo qualcosa molto presto. Domani, infatti Wizards of the Coast mostrerà un approfondimento riguardo le prossime espansione di Magic, in un evento chiamato "The Foundations of Magic's Next Era" dal Mana Stage del MagiCon di Las Vegas.

L'evento si terrà alle 22:00 ore italiane, e verrà pubblicato successivamente in video on demand sul canale YouTube di Wizards of the Coast. Ci aspettiamo che l'azienda mostri altre carte e, probabilmente, fornisca anche una data di uscita per questo attesissimo set.

L'annuncio arriva in un momento ottimo perché, qualche giorno fa, la saga di Final Fantasy ha raggiunto un traguardo importante in termini di copie vendute in tutto il mondo per l'intero franchise.