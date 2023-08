MacBook Pro 16" ora in sconto su Amazon, perfetto per il back to school

È quasi il momento del back to school e, che siate giovani studenti pronti a tornare tra i banchi o giovani adulti che invece si preparano a calcare le aule universitarie, un notebook può essere un grande e valido compagno durante il proprio percorso. Ancora di più, se quel notebook è un potente MacBook Pro da 16", ideale peraltro anche per i professionisti che vogliono portare con sé un computer performante e sempre pronto a lavorare senza troppe preoccupazioni.

In questo momento, infatti, vi segnaliamo che il notebook di casa Apple è proposto su Amazon con uno sconto che vi permette di acquistarlo a 2.590 euro, in promozione rispetto ai 2.849 euro normalmente previsti di listino. Si tratta certamente di un costo importante, ma pienamente ripagato dall'affidabilità sul lungo corso dei MacBook – che hanno una durata davvero importante rispetto ad altre proposte sul mercato (per capirci, il mio primo MacBook del 2010 è ancora perfettamente funzionante, ed era un modello entry level per studenti, ampiamente inferiore a questo).

Nella proposta del MacBook Pro trovate il potente chip M1 Pro, che vi permette di eseguire rapidamente qualsiasi operazione, comprese quelle di montaggio video, se vi dilettate con la creazione di contenuti. Inoltre, è dotato di 16 GB di RAM (più che sufficienti per OS) e di un SSD da 1 TB per l'archiviazione di tutti i vostri dati.

A coronare il tutto è il display da 16", davvero spazioso per tutte le vostre schermate di grande qualità, battezzato da Apple come Liquid Retina XDR. Inoltre, il MacBook Pro (a differenza dei modelli MacBook base) è anche dotato di diverse porte per collegamenti esterni: si va dallo slot SDXC per le vostre schede di memoria all'HDMI per i monitor esterni, passando per il jack delle cuffie da 3,5mm, Thunderbolt 4 e MagSafe 3 – per una ricarica veloce e senza nessun rischio.

La versione in promozione, inoltre, è quella in colore grigio siderale, più sobrio e tendente al grigio scuro/nero rispetto al classico argento, che invece ha una colorazione più brillante.

Se, insomma, state cercando un nuovo portatile che non ha paura di niente, pensato soprattutto per non darvi mai pensieri quando dovete studiare o lavorare, MacBook Pro da 16" è la scelta ideale, come vi abbiamo raccontato nella recensione sul nostro sito gemello TechRadar.