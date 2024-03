L'uscita di GTA 6 potrebbe essere rinviata

L'uscita di GTA 6 avverrà nel 2025, secondo quanto riferito da Rockstar anche senza una conferma ufficiale, e proprio per questo motivo c'è chi crede che alla fine il titolo potrebbe uscire nel 2026.

Un anno in più per consentire a Grand Theft Auto V di vendere ancora tantissimo (lo trovate su Amazon) ma che ritarderebbe notevolmente il lancio del titolo.

Come riporta VGC, infatti, rinviare GTA 6 sarebbe un "piano di riserva" che Rockstar sta attivamente valutando nel caso lo sviluppo e la produzione del titolo subisca degli intoppi.

Una fonte interna a conoscenza dei piani di Rockstar rivela che, nonostante il 2025 sia ancora un obiettivo per l'azienda, un rinvio al 2026 sia ancora possibile.

Negli ultimi giorni si è parlato con una certa frequenza dell'uscita di GTA 6 e, contrariamente a quest'ultima fonte, il 2025 è stato l'anno indicato come il più probabile per vedere finalmente l'arrivo del titolo di Rockstar.

È addirittura comparsa una data di uscita completa, sempre presunta ovviamente, che è ben lontana dal 2026 perché sarebbe addirittura all'inizio del 2025.

Rockstar Games ha confermato che il lancio di GTA 6 è previsto per il 2025, anche se una recente conferenza stampa di Take-Two ha indicato che è improbabile che il gioco venga rilasciato prima di aprile del prossimo anno.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori sviluppo per capire quando Rockstar avrà intenzione di scuotere ancora una volta il mondo dei videogiochi. Oltre alla data di uscita del 2025 per PS5 e Xbox Series X|S, è stato confermato che il gioco sarà in parte ambientato a Vice City, e avrà come protagonisti una coppia come protagonisti, uno dei quali, per la prima volta nella serie, è una donna.

A prescindere dalla data definitiva in cui GTA 6 verrà lanciato, secondo gli analisti questo potrebbe essere uno dei lanci più importanti di sempre nella storia dei videogiochi, per importanza mediatica ed economica ovviamente, al punto che il 2026 potrebbe quasi non essere un problema.