L'uscita di GTA 6 è la più importante nella storia del gaming, secondo gli analisti

L'uscita di Grand Theft Auto 6 sarà un evento quasi senza precedenti, inutile pensare il contrario

Grand Theft Auto V, uscito nel 2013 (e che trovate su Amazon), rimane il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, quindi non c'è da stupirsi degli occhi puntati sul suo successore.

Del resto, Rockstar ha da poco aggiunto il primo trailer di GTA 6 alla sua sezione video, e i fan credono che il secondo trailer sia in arrivo molto presto.

Sebbene sia relativamente semplice giungere alla conclusione che l'uscita di Grand Theft Auto 6 scuoterà le fondamenta del gaming, vale la pena ascoltare gli esperti per valutare quanto sia importante questo momento per l'industria dei videogiochi (via GamingBible).

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, Mat Piscatella, analista di Circana, ha definito GTA 6 come la cosa più importante mai uscita nel settore.

Piscatella ha spiegato che il 2024 potrebbe essere un seguito "doloroso" del 2023, dato che si è trattato di un anno così importante, unito al fatto che la programmazione delle uscite del 2024 rimane molto incerta per il terzo e quarto trimestre.

«Se si guarda al 2025, se i tassi di interesse scendono e il denaro diventa un po' più libero per gli sviluppatori e le case editrici, dovremmo avere di nuovo una spinta nel ciclo di sviluppo», ha detto Piscatella.

GTA 6, Death Stranding 2: On The Beach, Leggende Pokémon: Z-A, Monster Hunter Wilds e Instinction sono solo alcuni dei promettenti titoli principali previsti per il 2025.

E ha continuato: «Avremo un rinnovato interesse per GTA 6 in particolare. Probabilmente non c'è mai stata una cosa più importante da rilasciare nel settore, quindi non c'è pressione».

Come riportato da GamesRadar, Piscatella ha precedentemente aggiunto che quest'anno vedrà editori e sviluppatori cercare semplicemente di "sopravvivere".

Si tratta di una prospettiva desolante, ma si capisce benissimo perché Piscatella abbia lanciato un simile avvertimento. L'industria sta soffrendo licenziamenti di massa, coi giochi che vengono cancellati a destra e a manca.

Tuttavia, GTA 6 sembra essere il prossimo grande successo finanziario dell'industria, anche se c'è chi pensa che sarà un flop.