GTA 6 potrebbe uscire a inizio 2025, qualcuno ne è certo

L'uscita di Grand Theft Auto 6 sarà certamente l'evento più importante del prossimo anno, un evento che potrebbe avere luogo prima del previsto.

Se già Grand Theft Auto V, uscito nel 2013 (e che trovate su Amazon) rimane il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, il sequel vuole sicuramente fare il bis.

E se i fan credono che il secondo trailer sia in arrivo, ora si torna a parlare della presunta data di uscita.

Come riportato anche da GamingBible, grazie a un report trapelato e recentemente condiviso su X/Twitter da "that1detectiv3", Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensi.

«La persona che ha previsto correttamente tutto ciò che riguarda il reveal trailer ha detto che GTA 6 uscirà nel primo trimestre del 2025, probabilmente a gennaio/febbraio», si legge nel tweet.

«Le date di uscita sono sempre volatili, ma questo e il recente rapporto di Jason Schreier mi hanno convinto che il gioco uscirà all'inizio del prossimo anno».

Anche se questa voce va presa con le pinze, l'uscita di uno dei giochi più attesi di tutti i tempi nel primo trimestre del 2025 sarebbe una mossa piuttosto vantaggiosa, considerando che l'inizio dell'anno è solitamente tranquillo sul fronte delle uscite.

Tuttavia, molti fan mettono in dubbio questa fuga di notizie e alcuni ritengono che, se il gioco uscirà così presto, avremo già visto molto più gameplay. Ovviamente al momento in cui scriviamo non ci è dato sapere.

Comunque sia, dato che il titolo Rockstar sembra essere nelle ultime fasi di sviluppo, potremmo rimanere sorpresi quando meno ce lo aspettiamo.

GTA 6 sembra infatti essere il prossimo grande successo finanziario dell'industria, anche se c'è chi pensa che sarà un flop.

Infine, i fan sono anche convinti di sapere che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio perfetto su Metacritic.