GTA 6, sbuca la (presunta) data di uscita

L'uscita di Grand Theft Auto 6 avverrà nel 2025, ma in queste ore è emersa una data di uscita, assolutamente non confermata da Rockstar ma comunque sospettosamente vicina.

Dopo Grand Theft Auto V, il sequel ha tutti gli occhi puntati addosso.

E se i fan attendono il secondo trailer , ora si torna a parlare della presunta data di rilascio.

Già nelle scorse ore qualcuno ha rivelato che Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensi, ma ora abbiamo una data da segnare in rosso sul calendario.

Come riportato anche da PSU, la data di uscita di Grand Theft Auto 6 sarebbe stata fissata per il 18 febbraio 2025, secondo la stessa fonte che si è occupata di rivelare il trailer di debutto del gioco.

Il leaker "Nuro" sostiene che GTA 6 uscirà martedì 18 febbraio 2025; in precedenza aveva centrato in pieno la previsione di una data di uscita del dicembre 2023 per il trailer di debutto.

Rockstar Games ha confermato che il lancio di GTA 6 è previsto per il 2025, anche se una conferenza stampa di Take-Two ha indicato che è improbabile che il gioco venga rilasciato prima di aprile del prossimo anno.

Ribadiamo che la data rivelata dall'utente non è da considerarsi ufficiale, quindi come sempre prendete il tutto con le dovute precauzioni.

Da quello che sappiamo, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo rimanere sorpresi per quanto riguarda la data di uscita ufficiale del gioco, ancora latitante al momento in cui scriviamo.

GTA 6 sembra infatti essere il prossimo grande successo finanziario dell'industria, anche se c'è chi pensa che sarà un flop.

Infine, i fan sono anche convinti di sapere che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio perfetto su Metacritic.