L'update 2.2 di Cyberpunk 2077 è disponibile da ora, ed è gigantesco

Cyberpunk 2077 diventa ancora più fresco e cromato perché da questo esatto momento è possibile scaricare il title update 2.2 del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La patch note è davvero gigantesca, come potete vedere dalla pagina ufficiale del sito, perché l'update annunciato qualche ora fa porta oltre 100 nuove opzioni di personalizzazione per il personaggio, migliorie alla modalità foto, funzionalità avanzate per i veicoli e tanto altro.

Tra le opzioni estetiche ora sarà possibile scegliere tra nuovi colori per occhi, trucco, tatuaggi e cicatrici, insieme a ulteriori opzioni per il cyberware del viso. Una funzione inedita, lo slider "Plain-to-Punk", consente di creare stili che spaziano dal semplice al più audace, garantendo una personalizzazione ancora più dettagliata.

Anche i veicoli beneficiano di aggiornamenti significativi. Il sistema di verniciatura CrystalCoat, precedentemente esclusivo dei veicoli Rayfield, ora è compatibile con altri marchi come Quadra e Mizutani. È stata introdotta inoltre la funzione TWINTONE, che permette di scansionare le auto e salvare combinazioni di colori personalizzate. Per i giocatori interessati ad ampliare la propria collezione di mezzi, sono stati resi disponibili dieci nuovi modelli tramite Autofixer.

Anche la modalità foto è stata completamente rinnovata. Ora include una telecamera libera, nuove opzioni di illuminazione e la possibilità di posizionare fino a tre NPC nella scena, selezionandone pose ed espressioni. Inoltre, grazie alla nuova funzione SmartFrames, le foto scattate possono essere esposte negli appartamenti di V, integrando ulteriormente l'aspetto creativo all’interno del gioco.

Non mancano miglioramenti tecnici e correzioni di bug, con particolare attenzione alle missioni principali e alle attività secondarie. Problemi che bloccavano la progressione in alcune quest, come Run This Town o The Killing Moon, sono stati risolti, mentre dettagli tecnici, come le ombre ray-traced in modalità foto e le animazioni delle armi, sono stati perfezionati.

Per gli utenti PC, l’ottimizzazione del sistema di threading promette un miglioramento delle prestazioni fino al 33% sui processori Intel di nuova generazione.

Nel frattempo, CD Projekt Red non si ferma: oltre al sequel di Cyberpunk 2077 (che potete recuperare per tempo tramite Amazon), lo studio è impegnato su The Witcher 4 e altri progetti ancora da svelare. Il tutto mentre arrivano strani crossover e modi per i fan di non allontanarsi mai da questi mondi che amano.