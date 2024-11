Impennata di vendite dopo la nomination a GOTY per un indie

Il gioco indie Balatro, ispirato al poker, ha generato quasi 4,4 milioni di dollari solo su mobile da settembre 2023, secondo i dati di AppMagic.

Il titolo roguelike, candidato nientemeno che al GOTY ai The Game Awards 2024, ha incassato un milione di dollari nella prima settimana di lancio su App Store e Google Play.

Balatro era stato inizialmente rilasciato a febbraio su PC e console, ma la sua popolarità è esplosa con l'arrivo su piattaforme mobile (via Eurogamer).

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Ciò che rende particolare il suo successo è la scelta di un modello premium con un costo iniziale basso, invece del classico free-to-play con microtransazioni tipico del mercato mobile.

Il gioco (che trovate fisico su Amazon) fa anche parte del catalogo Apple Arcade, ampliando ulteriormente la sua base di giocatori, anche se non sono noti i ricavi specifici derivanti da questa inclusione.

Il picco di vendite si è registrato una settimana dopo il lancio, con 200mila dollari in un solo giorno.

Dopo un iniziale calo fisiologico, le vendite hanno avuto una nuova impennata nelle ultime settimane grazie alla nomination come Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2024.

Balatro ha infatti generato 727mila dollari in una settimana dopo la nomination ai The Game Awards. Questo ha portato alla seconda migliore settimana di sempre in termini di incassi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Lo sviluppatore Localthunk ha confermato su Reddit prima del lancio mobile che il gioco non avrebbe avuto microtransazioni o "monetizzazione predatoria".

In precedenza, Balatro era stato temporaneamente rimosso da alcuni paesi per un errore di classificazione che lo etichettava come contenente "immagini di gioco d'azzardo prominenti".

Del gioco vi abbiamo parlato su queste stesse pagine, spiegandovi che «in un mercato così competitivo e veloce nel susseguirsi delle uscite, un Balatro qualunque capace di essere addentato, masticato e digerito nel giro di qualche ora, per poter passare immediatamente alla portata successiva ha un appeal decisamente più importante di un videogioco pesante, ricco e farcito che mini la possibilità di assaggiare il piatto in uscita la settimana successiva.»