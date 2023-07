L'ultimo Xbox Games Showcase ha fatto centro: è l'evento più seguito di sempre

L'estate dei videogiochi è stata inaspettatamente vivida, e l'Xbox Games Showcase 2023 è stato senz'altro uno degli eventi più attesi.

Sia dai fan che aspettavano nuovi giochi da scaricare su Xbox Game Pass, sia dal mondo dei videogiochi che aspettava una risposta da Microsoft.

Risposta che è arrivata perché, tra i tanti annunci, c'è stato anche l'atteso ritorno di Fable il cui sviluppo procede spedito pur con qualche inciampo.

Per non parlare di Starfield, ovviamente, uno dei giochi più importanti dell'anno le cui migliaia di pianeti terranno impegnati i giocatori per molto a lungo.

Tutto questo è arrivato nel citato evento estivo che, stando ad alcune indagini, è stato l'evento più visto della storia di Xbox.

Come riporta Onmsft, il doppio evento Xbox Games Showcase/Starfield Direct è stato visto da oltre 92 milioni di persone nei primi sette giorni di trasmissione. Un incremento del 38% di visualizzazioni rispetto all'evento dell'estate 2022.

Merito senz'altro della quantità di giochi mostrati, 27 in totale, tra cui Fable, Avowed, Clockwork Revolution, Star Wars Outlaws, Hellblade II: Senua's Saga, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Forza Motorsport, Starfield e altri.

Lo showcase è stato davvero massiccio, con una serie di annunci che potete recuperare nel nostro recap.

L'evento era effettivamente ciò che serviva ad Xbox per dare un segnale al mercato videoludico e soprattutto ai suoi fan, visto il grande silenzio che c'è stato dopo l'acquisizione dei tantissimi studi di sviluppo negli ultimi anni.

Ovviamente l'evento non è stato perfetto nonostante l'affetto dei fan. Ad esempio Hellblade II si è fatto rivedere dopo tantissimo tempo, ma non abbiamo avuto ancora né un gameplay né una data di uscita.

Nel frattempo Xbox va comunque avanti con le sue solite cose. Tra cui i giochi gratis che escono ogni mese su Game Pass, anche a luglio.