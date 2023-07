Fable perde un pezzo molto importante, ma è comunque «in buone mani»

Il recente ritorno di Fable ha fatto la felicità dei fan di Xbox che, dopo tanto tempo dal suo primo annuncio, si è mostrato nell'ultimo evento estivo.

La storica serie di Xbox, che fate ancora in tempo a recuperare su Amazon, sta per tornare ma oggi perde un pezzo molto importante del team di sviluppo.

A poca distanza dal rilancio del progetto, con il nuovo reveal al recente Xbox Games Showcase che ha riportato i riflettori su Fable.

Come riporta IGN US, però, Anna Megill ha annunciato che lascerà Playground Games il prossimo agosto.

Megill è la narrative lead dello studio dal luglio del 2022 dopo il suo ingresso nel team nel 2021, che ha prestato il suo lavoro proprio per la realizzazione dell'aspetto narrativo di Fable.

«Lavorare su Fable è stato un sogno diventato realtà per me, ed è straziante lasciarlo alle spalle», dichiara Anna Megill su Twitter.

Riguardo il futuro del progetto, e della sua carriera, Megill ha specificato:

«Ho trascorso diversi anni meravigliosi scarabocchiando nel mio cottage da favola, ma il momento sembra giusto per nuove sfide. [...] Ma Playground ha riunito un team di talento eroico, quindi so che è in buone mani. Sono entusiasta di ciò che verrà, per loro e per me.»