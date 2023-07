Xbox Game Pass, ecco i prossimi giochi gratis di luglio

Microsoft ha intenzione di arricchire il catalogo di Xbox Game Pass anche nella seconda metà di luglio.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che il mese non è finito.

Ora, dopo che il servizio in abbonamento ha già svelato quale sarà il primo gioco gratis di Xbox Game Pass di agosto, è il turno di parlare delle ultime novità del mese, nonché della prima chicca in arrivo il primo agosto.

Ecco, poco sotto, l'elenco completo dei giochi che vedremo a fine mese e oltre.

Xbox Game Pass, seconda ondata di giochi gratis luglio 2023

Maquette (Console e PC) – 19 luglio

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console, e PC) – 20 luglio

The Wandering Village (Cloud, Console, e PC) – 20 luglio

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 25 luglio

Venba (Console e PC) – 31 luglio

Celeste (Cloud, Console, e PC) – 1 agosto

Da oggi, 18 luglio 2023, sono in ogni caso disponibili i seguenti titoli:

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console, e PC)

Toem (Cloud, Console, e PC)

The Cave (Cloud e Console)

Insomma, luglio su Game Pass viene chiuso con altri 6 giochi (più il primo bonus di agosto), a rimarcare come neanche in questa calda estate il catalogo Xbox va in ferie.

Ricordiamo in ogni caso che Xbox Game Pass ha da poco confermato i 5 giochi gratis che lasceranno il catalogo alla fine del mese: provateli prima che sia troppo tardi!

Ma non solo: vediamo da vicino Xbox Game Pass Core, il nuovo tier di abbonamento che sostituisce il vecchio Live Gold e si avvicina ai benefici del normale Game Pass.

Vero anche che l'annuncio di Game Pass Core, il nuovo piano in abbonamento che sostituirà Live Gold, sembra aver già confuso gli appassionati storici (ecco spiegato come e perché).