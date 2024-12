L'ondata di "disprezzo" verso Intergalactic non è finita

Sin dalla sua presentazione ai The Game Awards, Intergalactic: The Heretic Prophet — la nuova IP firmata Naughty Dog e PlayStation — è diventato oggetto di discussioni nel settore, purtroppo per ragioni per lo più negative.

Il nuovo gioco dagli autori di Uncharted (che trovate su Amazon) sembra infatti aver diviso il pubblico, e non solo.

Dopo il primo trailer è arrivata una valanga di critiche, legata in primis all'aspetto della protagonista Jordan, interpretata da Tati Gabrielle.

La stessa attrice sembrava non aver preso bene le polemiche, come vi ho raccontato solo alcuni giorni fa.

A quanto pare, come riportato anche da ComicBook, l'ondata di odio nei confronti del gioco non sembra essersi ancora fermata.

Il trailer di annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet continua infatti a macinare un impressionante volume di dislike su YouTube, al momento in cui scrivo.

Sul canale ufficiale PlayStation, i dislike superano i like in maniera schiacciante: oltre 260mila contro poco più di 90mila.

La situazione non migliora sul canale di Naughty Dog, dove il rapporto è di oltre 170mila dislike contro circa 70mila like, con i commenti disattivati per evitare ulteriori polemiche.

Per mettere questi numeri in prospettiva, il trailer di Concord — un’altra nuova IP di PlayStation — aveva ricevuto proporzioni simili di feedback negativo. A fronte dei numeri aggiornati, l’esordio di Intergalactic è stato persino più turbolento.

Sebbene il gioco rappresenti un passo audace verso nuove direzioni creative, l'accoglienza da parte del pubblico è quindi ancor tutt'altro che entusiastica.

Nonostante il difficile debutto, il destino di Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe riservare sorprese. Naughty Dog ha dimostrato in passato di poter trasformare critiche iniziali in successi a lungo termine grazie alla qualità dei suoi titoli.

Se il gameplay e la narrazione saranno all’altezza degli standard dello studio, il gioco potrebbe riconquistare i fan.

Certo, questo inizio complicato mette in evidenza quanto sia delicato il rapporto tra grandi studi, nuove IP e un pubblico sempre più esigente.

Per ora, resta da vedere se Intergalactic riuscirà a ribaltare la situazione o se il titolo rimarrà una macchia nella reputazione di Naughty Dog e PlayStation (cosa che sinceramente tenderei ad escludere).