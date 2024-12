Intergalactic ha "battuto" Concord, e non è un bene

Un nuovo record per Naughty Dog, ma questa volta negativo: Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova IP dello studio, ha superato il record di dislike su YouTube precedentemente detenuto da Concord.

Il nuovo gioco dagli autori di The Last of Us e Uncharted (che trovate su Amazon), non sembra infatti aver lasciato il segno in maniera positiva.

La situazione si è rapidamente deteriorata dopo la rivelazione del trailer di Intergalactic ai The Game Awards 2024.

Come riportato anche da Tech4Gamers, il gameplay trailer ha raggiunto oltre 215.000 dislike, polverizzando i numeri di Concord, che si era fermato a 84.000.

La reazione dei fan, inizialmente entusiasta all’idea di una nuova IP firmata Naughty Dog, si è trasformata in delusione e critiche.

In particolare, molti hanno accusato il gioco di spingere troppo su temi legati alla DEI (Diversità, Equità e Inclusione), un aspetto che ha sollevato controversie e acceso il dibattito online.

Le critiche hanno raggiunto livelli tali da spingere PlayStation a disabilitare i commenti sul trailer, una mossa che molti hanno paragonato al famigerato flop di Concord.

Tuttavia, la situazione sembra ancora più grave: l’eredità di Naughty Dog è in gioco, con franchise amati come The Last of Us, Uncharted e Jak and Daxter che rischiano di essere oscurati da questo passo falso.

La preoccupazione è anche economica: trattandosi di un titolo ad alto budget, un flop commerciale potrebbe causare danni significativi non solo per Naughty Dog ma anche per PlayStation.

La finestra di uscita del gioco non è ancora stata annunciata, ma i segnali attuali non sono incoraggianti.

La community si è divisa: mentre alcuni difendono l’impegno del gioco nel trattare temi sociali, altri lo considerano un’operazione forzata e poco autentica.

Molti utenti hanno ribattezzato il gioco "Concord 2.0", sottolineando la somiglianza nella ricezione negativa tra i due titoli.

Con questa controversia, Naughty Dog si trova in una posizione delicata. Riuscirà a recuperare la fiducia dei fan? Solo il tempo e un eventuale rilancio del progetto potranno dirlo.