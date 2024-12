Intergalactic, la protagonista risponde alle critiche: «Sei pazzo, bro?»

Il reveal del nuovo gioco di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, non ha suscitato l’entusiasmo sperato tra i fan PlayStation, ma anche qualche critica da parte dei soliti hater.

Il nuovo gioco dagli autori di Uncharted (che trovate su Amazon) sembra infatti non aver convinto tutti.

Dopo la rivelazione del trailer del gioco ai The Game Awards 2024 è arrivata puntuale una valanga di critiche, specie all'aspetto della protagonista Jordan, interpretata da Tati Gabrielle.

Ora, è proprio Gabrielle ad aver deciso di rispondere seccamente alle critiche, come riportato anche da CB.

L'attrice che interpreta la protagonista Jordan A. Mun ha risposto in modo provocatorio, condividendo un’opera di fan art del gioco accompagnata dal messaggio «Sei pazzo, bro?».

La reazione non è passata inosservata e, sebbene il post sia stato successivamente rimosso senza alcuna spiegazione, ha ulteriormente diviso la community.

Alcuni hanno apprezzato la presa di posizione dell’attrice contro le critiche, molte delle quali sembrano focalizzarsi proprio sul suo personaggio.

Altri, invece, l’hanno vista come una mossa poco professionale, considerando la già delicata situazione del gioco.

Non è chiaro se sia stata PlayStation stessa a intervenire per far rimuovere il post, dato che la sua comunicazione è notoriamente molto attenta e controllata. In ogni caso, l’immagine è sparita, ma - come dico spesso - il web non dimentica.

A dimostrarlo è l’enorme divario tra dislike e like sui canali YouTube di Naughty Dog e PlayStation, dove il trailer ufficiale ha raccolto più critiche che apprezzamenti.

Come se non bastasse, ricordo anche che di recente i commenti sul video pubblicato da Naughty Dog sono stati disattivati, mentre quello di PlayStation è stato letteralmente sommerso da feedback negativi.

Né Naughty Dog né PlayStation hanno commentato il backlash o riconosciuto apertamente la situazione.

Intergalactic: The Heretic Prophet rappresenta in ogni caso una grande scommessa per Naughty Dog e PlayStation, con aspettative di vendita elevate per coprire i costi di sviluppo di un progetto così ambizioso.

Il destino del gioco rimane incerto, ma è chiaro che, per conquistare il pubblico, serviranno mosse strategiche e comunicative più mirate (sperando non faccia la fine di Concord, insomma).