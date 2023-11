Logitech StreamCam disponibile su Amazon al MINIMO STORICO (-21%!)

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Logitech StreamCam, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech StreamCam è una webcam di grande affidabilità, come da marchio di fabbrica di Logitech, che potete collegare tramite USB al vostro PC, senza installazioni complicate. Una volta fatto, potete iniziare a usarla subito per includere la vostra immagine durante i vostri streaming su piattaforme come Twitch e YouTube. Inoltre, è perfetta anche per chi ha bisogno di una webcam affidabile e dal prezzo accessibile per i suoi meeting online.

Dotata di un sensore da 1080p in full HD e capace di trasmettere un'immagine fluida a 60 fps, la StreamCam è anche dotata di autofocus, per tenere sempre il soggetto dell'inquadratura perfettamente a fuoco.

Si tratta di una webcam perfetta per molteplici usi, che unisce la praticità alla qualità. È inoltre previsto l'utilizzo anche per video in verticale, in caso abbiate bisogno di creare contenuti come TikTok, reel di Instagram o Short di YouTube.

