Logitech MX Keys S in SCONTO: comfort ed efficienza per le tue lunghe sessioni di lavoro! -38%

Se siete alla ricerca di una tastiera wireless elegante e funzionale, dovreste dare un’occhiata a questa offerta su Amazon. Logitech MX Keys S è disponibile a soli 79,90€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 129€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione con una tastiera dalle caratteristiche sorprendenti. Inoltre, vi suggeriamo di consultare la nostra guida alle migliori tastiere gaming per ulteriori consigli.

Logitech MX Keys S, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech MX Keys S rappresenta la scelta ideale per chi desidera una digitazione fluida, precisa e silenziosa. I tasti sferici sagomati offrono un'esperienza simile a quella di un laptop, garantendo comfort ed efficienza anche durante lunghe sessioni di lavoro. Il design a basso profilo favorisce una postura ottimale dei polsi, migliorando il benessere ergonomico.

Questa tastiera si distingue per la sua retroilluminazione intelligente, che si attiva automaticamente all’avvicinarsi delle mani e si adatta alle condizioni ambientali. Per chi cerca una personalizzazione avanzata, l’applicazione Logi Options+ consente di creare smart actions per eseguire più operazioni con un solo tasto, ottimizzando il flusso di lavoro.

Un altro punto di forza è la versatilità multi-dispositivo. La tastiera può essere collegata a fino a tre dispositivi contemporaneamente, siano essi Windows, macOS o Linux, tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso. Questo la rende perfetta per chi lavora su più piattaforme e desidera un passaggio rapido e senza interruzioni.

Logitech MX Keys S non solo offre prestazioni eccellenti, ma anche una lunga durata della batteria. Con una carica completa, la tastiera può essere utilizzata per fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi disattivandola. La ricarica rapida tramite USB-C garantisce di essere sempre pronti per qualsiasi attività.

Attualmente disponibile a 79,90€, questa tastiera è un'opportunità imperdibile per chi cerca un prodotto di fascia alta a un prezzo eccezionale. La sua combinazione di design sofisticato, funzionalità avanzate e grande autonomia la rende un alleato indispensabile per migliorare la produttività.

Vedi offerta su Amazon