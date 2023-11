Logitech G G502 HERO, mouse top di gamma a un PREZZO STRACCIATO! (35€)

Le promozioni del Black Friday proseguono, e in questa occasione vi presentiamo una fantastica offerta su uno dei mouse da gaming più apprezzati sul mercato: il Logitech G G502 HERO, disponibile ora a soli 35€!

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è perfetto per gli appassionati di gaming che cercano un dispositivo altamente preciso, affidabile e capace di migliorare l'esperienza di gioco. Il suo sensore HERO garantisce un tracking di movimenti estremamente accurato, essenziale sia per i videogiochi che per un uso quotidiano avanzato del PC. Il mouse risponde alle esigenze di personalizzazione con i suoi 11 pulsanti programmabili e la possibilità di aggiungere fino a 5 pesi per un bilanciamento e una maneggevolezza ottimali.

Inoltre, per chi ama regolare il DPI, il Logitech G G502 HERO offre la possibilità di impostarlo fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. La tecnologia LIGHTSYNC, inoltre, lo rende una scelta ideale per chi desidera una periferica con illuminazione RGB personalizzabile.

Questo mouse è raccomandato a chi cerca una periferica di alta qualità a un prezzo competitivo, il più basso mai registrato. L'elevata precisione e le opzioni di personalizzazione, unite a uno sconto senza precedenti, lo rendono uno dei migliori acquisti di questo Black Friday 2023.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon