Lies of P diventa più facile, con il nuovo aggiornamento

Neowiz ha rilasciato ufficialmente nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dedicato a Lies of P, con l'obiettivo non solo di sistemare diversi bug e implementare alcune piccole modifiche utili, ma anche di rendere il suo sorprendente soulslike ancora più accessibile.

Lies of P (lo trovate su Amazon) si è rivelato indubbiamente una delle più piacevoli sorprese di questo 2023: il soulslike con Pinocchio protagonista ha conquistato fan e critica, al punto di guadagnarsi anche 2 nomination ai The Game Awards.

Poche ore fa è stato rilasciato un nuovo update per PC e per le edizioni console, con gli sviluppatori che hanno annunciato il lancio della colonna sonora digitale — un nuovo modo per supportare il team o, più semplicemente, per godersi anche fuori dal gioco le musiche più intriganti.

Come segnalato da Eurogamer.net, l'aggiornamento ha però deciso di bilanciare nuovamente l'esperienza verso il basso: è stata infatti ritoccata la velocità di attacco dei nemici e la durata della stance break, oltre ad aver reso disponibili più Quartz e aver introdotto il Rising Dodge come abilità di default.

Sono state inoltre ribilanciate alcune armi, aumentandone conseguentemente i danni inflitti: un'operazione simile a quanto avevamo visto in un precedente aggiornamento, che aveva reso alcuni boss più facili da sconfiggere.

È evidente dunque che Lies of P non vuole proporre un'esperienza che possa limitare il godimento dei suoi giocatori, ma solo cercare di proporre sfide eque: un cambio di passo che potrebbe deludere i fan più hardcore, ma comunque coerente con le precedenti patch implementate.

Tra le novità del nuovo aggiornamento, di cui potete consultare il changelog completo al seguente indirizzo, vogliamo anche segnalarvi un boost al danno degli attacchi fatali e la possibilità di equipaggiare sia una maschera che un accessorio, così da rendere Pinocchio sempre alla moda anche nelle sessioni più difficili.

Ricordiamo che Lies of P si è dimostrato un incredibile successo, al punto che gli sviluppatori hanno voluto confermare non solo l'arrivo di un DLC, ma perfino di avere già in programma un sequel.