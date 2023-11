Lies of P, non ci saranno solo DLC: il sequel è ufficiale!

Tra i successi a sorpresa del 2023 possiamo indubbiamente inserire anche Lies of P: il soulslike ispirato a Bloodborne con Pinocchio protagonista ha conquistato fin da subito tantissimi appassionati, grazie a un gameplay soddisfacente e ad atmosfere semplicemente azzeccate.

Nonostante sia disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass, diversi fan hanno scelto di acquistare direttamente la copia fisica del gioco (che trovate su Amazon), proprio perché positivamente convinti dal lavoro svolto su Neowiz.

Lies of P è infatti già riuscito a vendere oltre un milione di copie: se consideriamo che si tratta di una nuova IP e che, per l'appunto, era comunque scaricabile tramite il servizio in abbonamento di Xbox, si tratta di un risultato semplicemente sorprendente.

Il director ha così deciso di ringraziare i suoi fan con uno speciale video a tema, confermando l'arrivo di diversi contenuti extra e lo sviluppo del primo DLC, per la verità già annunciato in precedenza.

Ma la vera novità, come segnalato da Eurogamer.net, è che Neowiz ha anche confermato che il soulslike di Pinocchio sembra pronto a diventare una vera e propria saga: il director Ji Won Choi ha annunciato che è in arrivo anche il primo sequel ufficiale.

«La nostra priorità più elevata è sviluppare il DLC e lavorare sul nostro sequel».

In altre parole, possiamo dire che "Lies of P 2" è stato ufficialmente confermato, anche se al momento ovviamente non sappiamo altro al riguardo, neppure l'eventuale titolo ufficiale.

A questo punto non ci resta che attendere eventuali novità al riguardo, anche se naturalmente è plausibile immaginare che ci vorrà molto tempo.

I fan, in ogni caso, non potranno che essere felici del successo ottenuto da questa nuova IP, cosa non scontata di questi tempi: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità per la produzione di un nuovo Lies of P o dei DLC in corso.