Lies of P, la nuova patch non farà felici i fan hardcore dei soulslike

Lies of P, il nuovo soulslike dello sviluppatore Neowiz, è disponibile da pochi giorni, ma ora è stato rilasciato un aggiornamento che potrebbe non fare felici proprio tutti.

Il gioco, disponibile anche sul catalogo Game Pass (nel caso, potete recuperare un abbonamento su Amazon) non ha deluso le aspettative, complici le somiglianze con Bloodborne.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che che «Lies of P è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura».

Ora, dopo aver scovato un bug che rompe il gioco e impedisce infatti ai giocatori di avanzare nel Capitolo 2, i giocatori possono scaricare una patch che rende le battaglie coi boss decisamente più facili.

Neowiz ha aggiornato il suo soulslike con la patch 1.2.0.0 che, fra le varie novità, diminuisce la potenza dei boss e aggiunge una nuova feature via Steam.

Nelle note dell'aggiornamento possiamo notare che sono parecchi i boss depotenziati, così come anche gli avversari normali sono stati ribilanciati.

L'update regola anche la frequenza del bottino rilasciato, ma quello degli oggetti Ergo è stato aumentato.

Insomma, questo abbassamento del livello di difficoltà potrebbe non essere preso bene da molti giocatori, specie quelli che da un souls chiedono innanzitutto un tasso di sfida all'altezza delle aspettative.

Ad ogni modo, di per sé il gioco non è niente male, anche grazie a un mondo sorretto da una storia molto complessa, visto che il titolo ha più finali che vi costringeranno a rigiocare più volte il soulslike.

