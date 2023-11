Lies of P, primo DLC e contenuti extra confermati

Lies of P non ha finito e promette di portare contenuti aggiuntivi a tutti coloro che hanno apprezzato l'avventura originale.

Il gioco, disponibile anche sul catalogo Game Pass (nel caso, potete recuperare un abbonamento su Amazon) non ha deluso le aspettative, complici le somiglianze con Bloodborne.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che che «Lies of P è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura».

Ora, dopo averlo anticipato nelle scorse ore, nel corso della notte è arrivata l'ufficialità: Lies of P avrà contenuti aggiuntivi.

Il Game Director Jiwon Choi ha parlato in un video delle prossime novità in arrivo per il souslike gotico.

Tra queste, una patch che migliorerà il bilanciamento e in generale la "Quality of Life" andando a risolvere alcuni bug e migliorando l'esperienza generale.

Ma non solo: sono previsti un nuovo outfit e la possibilità di equipaggiare occhiali e cappello separatamente.

Ma, cosa più importante, l'arrivo di un primo DLC, purtroppo ancora senza titolo o data di lancio ufficiale.

Non ci resta quindi che attendere novità concrete, e magari una nuova conferma - questa volta con data - del primo DLC di Lies of P. Restate quindi in zona, visto che vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Ad ogni modo, di per sé il gioco non è niente male, anche grazie a un mondo sorretto da una storia molto complessa, visto che il titolo ha più finali che vi costringeranno a rigiocare più volte il soulslike.

Restando in tema, Enotria The Last Song, un nuovo soulslike tutto italiano, si è mostrato in un nuovo video tecnico che mette in mostra le qualità del gioco.

