Let Me Solo Her affronta Bloodborne per la prima volta, ed è in difficoltà

Ricordete sicuramente Let Me Solo Her, il leggendario eroe di Elden Ring che ha aiutato molti giocatori ad affrontare i boss più difficili dell'epico soulslike di FromSoftware.

Il giocatore eroico non ha mai però giocato Bloodborne e, alla sua prima esperienza, sta trovando non poche difficoltà all'interno di Yarnham.

Come riporta PC Gamer, infatti, Let Me Solo Her ha avviato Bloodborne per la prima volta dopo dieci anni dall'uscita del titolo, e ha trovato nell'Orfano di Kos la sfida più complessa di tutte.

Attraverso un video recentemente pubblicato, il celebre giocatore ha condiviso le sue impressioni su quello che è considerato uno dei boss più impegnativi dell'intero catalogo FromSoftware. Il classico boss finale che sembra insormontabile, come ha sottolineato lo stesso Let Me Solo Her nel filmato.

«Abbiamo avuto Promised Consort Radahn per Elden Ring, Slave Knight Gael per Dark Souls 3, e Manus, Padre dell'Abisso per Dark Souls 1. E l'Orfano di Kos è stato quel boss per Bloodborne», spiega Let Me Solo Her nel filmato.

Effettivamente, il giocatore aveva trovato difficoltà anche nel DLC Shadow of the Erdtree, ed è comprensibile che Bloodborne lo abbia messo in difficoltà all'inizio.

La difficoltà incontrata con l'Orfano di Kos è stata sorprendentemente elevata. «Questo boss mi ha richiesto più tentativi di qualsiasi altro scontro precedente», spiega Let Me Solo Her che approfondisce raccontando di essersi ritrovato costretto a esplorare i Dungeon del Calice fuori diretta, solo per rifornirsi di Fiale di Sangue e proiettili.

E proprio la grande sfida proposta dal boss, e in generale dal titolo FromSoftware, ha portato Let Me Solo Her a una nuova consapevolezza:

«Con Bloodborne completato, credo di capire perché questo gioco fosse sempre in tendenza su Twitter, con i fan che speravano in una versione rimasterizzata. E sebbene le speranze di una remaster o di un porting per PC siano probabilmente sfumate con il passare del tempo, ho davvero apprezzato Bloodborne.»

Un po' tutti speriamo che FromSoftware possa ridare attenzione a Bloodborne dopo tutti questi anni, visto che l'unica cosa che esce al riguardo sono dei nuovi gadget.