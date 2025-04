Bloodborne 2 non esce, ma gli accessori da collezione sì

Le collaborazioni tra brand di moda e titoli iconici stanno diventando sempre più sofisticate e ricercate.

SuperGroupies, azienda nota per le sue collezioni tematiche di alta qualità, ha appena annunciato una nuova linea di prodotti dedicata a Bloodborne, il celebre action RPG di FromSoftware che continua ad affascinare i giocatori nonostante siano passati anni dalla sua uscita (e che trovate su Amazon).

A differenza delle precedenti collaborazioni che si concentravano principalmente su capi d'abbigliamento, orologi e borse, questa nuova collezione si spinge oltre, proponendo oggetti da collezione che catturano l'essenza gotica e vittoriana del gioco, trasformandola in elementi di design funzionali e raffinati per la vita quotidiana.

Il pezzo forte della collezione è senza dubbio la replica in miniatura dell'Astral Clocktower, uno dei luoghi più iconici del DLC The Old Hunters. Questo orologio da tavolo riproduce fedelmente la torre dell'orologio che i fan del gioco ricorderanno come scenario di uno degli scontri più memorabili dell'esperienza.

Con un prezzo di 16.500 yen (circa 102 euro), rappresenta l'oggetto più prestigioso della linea.

L'elemento più inaspettato della collezione è probabilmente il set per sigilli di cera, completo di tutto il necessario per creare autentici sigilli in stile vittoriano. Il kit include blocchi di cera da sciogliere e il sigillo stesso, caratterizzato dal simbolo del Marchio del Cacciatore (Hunter's Mark), uno dei simboli più riconoscibili dell'immaginario di Bloodborne.

Questo raffinato strumento di scrittura, dal costo di 12.100 yen (circa 75 euro), permette ai fan di portare un tocco di Yharnam nella propria corrispondenza.

Per gli amanti del vino e delle atmosfere aristocratiche di Cainhurst, SuperGroupies propone un elegante calice da vino decorato con lo stemma di questa nobile casata del gioco. A completare la collezione troviamo un portachiavi con un ciondolo a forma di Distintivo del Cacciatore.

La distribuzione degli articoli avverrà in due fasi: il set per sigilli di cera e il portachiavi saranno disponibili dall'inizio di giugno 2025, mentre per l'orologio da tavolo e il calice da vino bisognerà attendere fino ai primi di agosto dello stesso anno.

SuperGroupies ha confermato che tutti gli articoli saranno disponibili anche per la spedizione internazionale, permettendo ai fan di tutto il mondo di arricchire le proprie collezioni (se vi va, cliccate qui).

Restando in tema, un fan ha creato una mappa dettagliatissima di Bloodborne: un must per i fan del capolavoro di FromSoftware.