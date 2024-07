Shadow of the Erdtree ha messo in difficoltà anche Let Me Solo Her

Elden Ring ha permesso all'eroe Let Me Solo Her di elevarsi la rango di celebrità, che va ben oltre quello di Lord Ancestrale, e con Shadow of the Erdtree probabilmente si verificherà la stessa cosa. Almeno quando Let Me Solo Her smetterà di tremare.

L'eroe di Elden Ring (lo trovate su Amazon) si è fatto trovare subito pronto all'arrivo del DLC, come tanti altri Senzaluce come lui non appena FromSoftware ha reso disponibile la sua ultima fatica.

Nelle prime ore dall'uscita di Shadow of the Erdtree, il nostro eroe aveva anche cambiato nome per rispecchiare con più precisione quello che è stato lo spauracchio di molti giocatori all'inizio, ovvero Messmer.

Tuttavia c'è un nuovo spauracchio, quello che sta facendo discutere tantissimo per quanto riguarda la sfida eccessiva che Shadow of the Erdtree ha messo di fronte ai giocatori, anche veterani.

Da questo momento ci saranno spoiler per quanto riguarda la parte finale di Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riporta PC Gamer, infatti l'ultimo scontro di Shadow of the Erdtree ha fatto "tremare" anche Let Me Solo Her.

Dopo una live streaming di due ore, Let Me Solo Her è riuscito a prore fine alla furia di Radahn.

La vittoria alla fine è arrivata grazie ad un'arma speciale che infligge Marcescenza Scarlatta, con un paio di combo proprio vicino alla fine della barra della salute di Radahn che stavano quasi per mettere fine alla storia.

«Porca miseria, sto tremando», ha detto Let Me Solo Her dopo aver finalmente dato il colpo decisivo all'avversario.

E ovviamente è arrivata anche la domanda, da parte dei suoi follower durante la chat: è stato più difficile sconfiggere Malenia o Radahn?

Secondo Let Me Solo Her, la pura e spietata brutalità della Waterfowl Dance era un'incredibile sfida per la community che ha dovuto capire come schivarla, mentre per Radahn si tratta più di un livello costante di aggressività che non si ferma mai, mentre nessun singolo attacco dei suoi è paragonabile al terrore della Waterfowl Dance.

Tuttavia, la leggenda di Let Me Solo Her continuerà sempre ad ispirare altri giocatori, come altri eroi che stanno andando nelle partite dei giocatori di tutti il mondo per aiutarli.