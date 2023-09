L'erede di Genshin Impact ha una data d'uscita su PS5

Durante l'ultimo State of Play c'è stato spazio anche per un annuncio a sorpresa per i fan di HoYoverse: il team di sviluppo ha infatti confermato definitivamente la data d'uscita ufficiale di Honkai Star Rail su PS5.

Il nuovo free-to-play (trovate tanti accessori dedicati su Amazon) ha già conquistato i fan di Genshin Impact — e non solo — su PC e dispositivi mobile, pur proponendo una formula di gioco più lineare e basata sui classici giochi di ruolo a turni, e presto potrà essere scaricato anche sulla console next-gen di casa Sony.

Advertisement

Nelle scorse giornate alcuni fortunati utenti hanno già avuto la possibilità di provare in anteprima la versione PS5 in un'apposita fase di test: evidentemente HoYoverse deve essersi ritenuta soddisfatta dai feedback ricevuti, tanto da aver confermato una data d'uscita particolarmente vicina.

Con un gameplay trailer ufficiale narrato dalla misteriosa e affascinante Kafka, che vi allegheremo qui di seguito, HoYoverse ci conferma che Honkai Star Rail sarà disponibile su PS5 a partire dall'11 ottobre, ovviamente totalmente gratis.

Con l'occasione, gli sviluppatori ci hanno anche offerto uno sguardo in anteprima a Fu Xuan, nuova eroina che sarà evocabile a breve e protagonista in un nuovo spettacolare trailer:

Se avete già iniziato la vostra avventura su PC o dispositivi mobile, sarete in grado di proseguirla su PS5 senza ricominciare da capo: Honkai Star Rail supporta infatti la cross-progression, proprio come il suo predecessore Genshin Impact.

Il gioco di ruolo sci-fi ha già conquistato il cuore — e i portafogli — di tantissimi utenti: in soli 3 mesi è già riuscito a guadagnare oltre 500 milioni di dollari. Numeri semplicemente impressionanti, che confermano un altro grande successo per HoYoverse da tenere d'occhio nei prossimi anni.

Ovviamente questo è stato solo uno dei numerosi annunci arrivati durante lo State of Play: se ve lo foste perso, potete trovare tutte le novità e i trailer più importanti nel nostro recap dedicato.