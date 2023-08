L'erede di Genshin Impact arriva su PS5: ecco come provarlo gratis

Tra le novità proposte durante la Gamescom 2023 c'è stato anche ampio spazio per le produzioni di casa HoYoverse, per dare uno sguardo leggermente più approfondito a tutte le novità in arrivo.

Gli sviluppatori hanno così potuto offrirci un rapido sguardo a Zenless Zone Zero, nuovo free-to-play ancora in sviluppo, Genshin Impact e Honkai Star Rail, l'ultima sorprendente produzione a turni attualmente disponibile solo su PC e dispositivi mobile (trovate diversi gadget a tema su Amazon).

HoYoverse ha comunque confermato che Star Rail sarà presto disponibile anche su PS5: tuttavia, non è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale, sottolineando solo che arriverà entro la fine del 2023.

I lavori stanno però procedendo come previsto e il team di sviluppo vuole offrire ad alcuni fortunati utenti PlayStation la possibilità di provare in anteprima la versione PS5: l'ultimo trailer ufficiale, che vi riproporremo qui di seguito, ha infatti confermato che già da adesso è possibile iscriversi ad un apposito test tecnico.

Ma come partecipare a questo test? L'iscrizione è molto semplice: dovrete innanzitutto assicurarvi di avere un account iscritto a HoYoLAB, community ufficiale per tutti i videogiochi prodotti da HoYoverse, per poi dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Sign-up".

La pagina vi proporrà un breve sondaggio in cui vi saranno fatte alcune domande generiche, ad esempio i tempi di utilizzo di PS5 e quali generi di videogiochi preferite utilizzare di solito. Una volta completato il rapido questionario, la vostra iscrizione sarà ufficialmente registrata.

L'iscrizione al test gratuito PS5 di Honkai Star Rail sarà disponibile fino al 28 agosto: se siete interessati a provare l'erede di Genshin Impact su console, vi consigliamo di iscrivervi il prima possibile. I fortunati vincitori saranno poi ricontattati via e-mail, con tutte le istruzioni per accedere al test tecnico.

L'entusiasmo per questa nuova produzione è stato particolarmente evidente durante il lancio, quando è riuscito a guadagnare addirittura oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese.

Naturalmente, questo non è stato l'unico interessante annuncio della Gamescom 2023: se siete curiosi di scoprire tutti i trailer, vi rimandiamo al nostro recap dedicato.