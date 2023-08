Honkai Star Rail, l'erede di Genshin Impact guadagna 500 milioni di dollari in 3 mesi

Se ci fossero ancora dubbi al riguardo, con Honkai Star Rail possiamo ufficialmente parlare di un nuovo incredibile successo targato HoYoverse, che già incassato cifre semplicemente impressionanti.

L'erede stellare di Genshin Impact aveva già fatto parlare di sé in occasione del lancio: durante i primi giorni era già riuscito a superare la cifra record di 100 milioni di dollari, battendo anche alcuni degli incassi arrivati dai banner più popolari dell'open world gratuito di HoYoverse.

Advertisement

Tuttavia, bisognava tenere in considerazione l'entusiasmo del lancio e la fortissima carica arrivata proprio dai fan di Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), che hanno deciso con curiosità e fiducia di provare questo grande strategico.

Non vi era dunque alcuna certezza che questi numeri potessero proseguire o crescere nel tempo, ma la sfida è stata ampiamente superata: come riportato da Famitsu (via Siliconera), Honkai Star Rail ha infatti già abbondantemente superato la soglia dei 500 milioni di dollari, calcolata fino al mese di luglio.

Considerando che il lancio globale è avvenuto lo scorso 26 aprile, significa che Star Rail ha impiegato circa 3 mesi per aggiungere il mezzo miliardo: numeri che fanno semplicemente paura e che dimostrano la grande stima che HoYoverse ha saputo conquistarsi sul campo.

Secondo i dati arrivati da Sensor Tower, il 38% degli incassi arriverebbe dal mercato cinese, seguito dal 25% degli utenti giapponesi e dal 13% sul mercato statunitense.

Questi dati così consistenti significano che le vendite non sono arrivate solo per via del personaggio popolare del momento, ma dal fatto che gli utenti hanno scelto di proseguire le loro partite anche dopo diversi mesi dal lancio.

Un'ottima notizia per HoYoverse dunque, oltre che per tutti gli utenti che si stanno divertendo nelle missioni di Honkai Star Rail: questo successo garantirà un futuro molto longevo per il free-to-play di stampo cinese.

Ricordiamo che Honkai Star Rail è attualmente disponibile su PC e dispositivi mobile, ma è in arrivo anche un'edizione per PS5 entro la fine dell'anno: avete ancora poche ore di tempo per provare a iscrivervi alla beta tecnica in arrivo.

Se invece siete curiosi di saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare la nostra recensione di Honkai Star Rail, basata sulla versione disponibile al lancio.