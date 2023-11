L'erede di Genshin Impact ha conquistato anche PS5

Honkai: Star Rail si sta ormai imponendo velocemente come uno dei titoli free-to-play più interessanti e di maggior successo dell'ultimo anno: dopo aver conquistato il mercato PC e quello mobile, adesso il nuovo gioco di ruolo di HoYoverse sta puntando anche all'utenza PS5.

Il lancio su PlayStation è stato del resto uno dei fattori principali che ha portato a una così ampia diffusione di Genshin Impact (trovate prodotti dedicati su Amazon), rendendo dunque inevitabile che il suo "erede" potesse attrarre allo stesso tempo molta curiosità.

E sebbene siano emersi alcuni problemi con la cross-progression, "causati" proprio da Genshin Impact, possiamo ormai dire che i giocatori PS5 hanno decisamente risposto all'appello di HoYoverse, scaricando in massa la versione sviluppata sulla console next-gen.

Come segnalato da VG247, il team di sviluppo ha annunciato che Honkai: Star Rail è stato scaricato da oltre 1 milione di utenti su PS5 in appena un mese dal lancio.

Se consideriamo che la maggior parte dei fan interessati ha, con molta probabilità, iniziato a giocarlo su PC o dispositivi mobile, si tratta di un risultato sicuramente molto importante. Soprattutto considerando che, prima di Star Rail, quella di Honkai era una IP decisamente meno conosciuta dal grande pubblico.

Per celebrare questo importante traguardo, HoYoverse ha deciso di regalare a tutti i suoi "Trailblazer" 200 Stellar Jade gratuite, più altre 180 se sarà raggiunta una speciale campagna sulla loro piattaforma HoYoLAB.

Magari non sarà un numero elevatissimo di Stellar Jade, ma non si dice mai di no a una valuta gratis e che può sempre fare la differenza per le vostre prossime evocazioni.

In ogni caso, questo regalo sarà distribuito ai giocatori di Honkai: Star Rail solo a partire dal 24 novembre: tenete dunque d'occhio la vostra posta in-game e preparatevi a riscattarli.

Ricordiamo che gli incassi dell'ultima produzione di HoYoverse sono semplicemente impressionanti: Star Rail ha già guadagnato oltre 500 milioni di dollari in appena 3 mesi.

Se siete curiosi di saperne di più su questa nuova avventura stellare, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata, basata sulla versione disponibile al debutto su PC e mobile.