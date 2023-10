Honkai Star Rail, problemi con la cross-progression PS5? "Colpa" di Genshin Impact

A partire dalla scorsa giornata, 11 ottobre 2023, Honkai Star Rail è diventato finalmente disponibile su PS5: il nuovo gioco di ruolo a turni di HoYoverse può dunque essere giocato anche su console, trasferendo comodamente i propri dati da PC e mobile.

O almeno, era così che doveva andare: molti appassionati (incluso chi vi sta scrivendo, ndr) hanno infatti riscontrato non poche difficoltà ad accedere al proprio account, dato che all'avvio non veniva offerta alcuna possibilità di effettuare il login.

Ovviamente, ciò significa che per la vostra PS5 dovreste ricominciare il gioco interamente dalla fase iniziale, dato che non viene offerta alcuna possibilità di associare un account già esistente.

Se anche voi avete avuto questo problema, con molta probabilità è "colpa" di Genshin Impact: significa che il vostro profilo PSN è già stato associato al celebre open world gratuito e che, di conseguenza, in realtà esiste una sorta di account HoYoverse "fantasma". Soprattutto se avete giocato al lancio, quando la cross-progression tra PlayStation e altri dispositivi non era contemplata.

Se non volete rinunciare ai vostri dati di salvataggio di Honkai Star Rail (trovate tanti prodotti dedicati ), dopo diverse prove abbiamo scoperto come riuscire a "sbloccare" questa associazione nascosta.

Tuttavia, dobbiamo avvertirvi che questo metodo significherà anche perdere i vostri dati su Genshin Impact, dunque dovete prestare molta attenzione prima di procedere.

Prima di tutto, dovrete accedere a Genshin Impact ed entrare nelle impostazioni legate alla sicurezza dell'account, chiedendogli di fare l'associazione a un account HoYoverse. Dovrete utilizzare una e-mail secondaria e non quella già utilizzata su Honkai Star Rail, altrimenti il processo non andrà a buon fine.

Una volta completata l'associazione, dovrete accedere via web al vostro nuovo account HoYoverse e trovare l'impostazione relativa ai dispositivi associati: fate clic su "Unlink" per il profilo PSN.

Questo a tutti gli effetti sbloccherà il vostro profilo PlayStation Network, consentendovi di selezionare un account già esistente e avere nuovamente accesso al vostro salvataggio.

Purtroppo, come già anticipavamo in precedenza, questo significa però perdere tutti i progressi su Genshin Impact, visto che l'associazione non esisterà più: se non intendete rinunciare a questi dati, purtroppo l'unica soluzione che abbiamo individuato è quella di creare un profilo PSN secondario solo per giocare a Honkai Star Rail. A quel punto, potrete effettuare il login senza che sia accaduto nulla.

Inutile dire che si tratta di un problema davvero fastidioso, motivo per il quale ci auguriamo che HoYoverse possa presto intervenire con una soluzione alternativa.

Ricordiamo che Honkai Star Rail si è già rivelato un incredibile successo commerciale: nei primi 3 mesi ha già incassato ben 500 milioni di dollari.