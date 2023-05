Honkai: Star Rail | Recensione – L'erede stellare di Genshin Impact

Dopo l'incredibile successo ottenuto da Genshin Impact, ormai riuscito a imporsi nettamente come uno dei leader del mercato free-to-play, HoYoverse è diventato uno dei nomi più costantemente tenuto d'occhio da fan e addetti ai lavori.

Il team cinese ha deciso dunque di sfruttare la nuova popolarità ottenuta per tornare su quella che in precedenza era la sua saga più iconica: dopo una lunga attesa e diversi beta test, nelle scorse giornate è stato dunque pubblicato Honkai Star Rail, l'ultimo capitolo dell'omonima saga.

A differenza di quanto accaduto con le precedenti produzioni, HoYoverse ha deciso di puntare su un gameplay più metodico, anche per differenziare la sua offerta: invece di adottare un approccio con esplorazione open world e combattimenti in tempo reale, avremo di fronte un gioco di ruolo a turni con esplorazioni molto più lineari.

Questo però non significa assolutamente che siamo di fronte a un prodotto meno ambizioso – perché, durante la nostra prova, durata molteplici ore e pomeriggi di gioco, la passione degli sviluppatori ci è apparsa fin da subito evidente, così come la qualità stessa della produzione.

Benvenuti sull'Astral Express

Dopo una breve sessione introduttiva che servirà ai giocatori per familiarizzare con i comandi e dopo aver scelto il nostro avatar, saliremo ufficialmente a bordo dell'Astral Express e diventeremo Trailbrazer: il nostro compito sarà quello di esplorare mondi in difficoltà e salvarli da morte certa, sigillando i misteriosi e pericolosissimi Stellaron.

Ovviamente non saremo da soli in questa avventura: proprio come accadeva in Genshin Impact, avremo la possibilità di costruire squadre con quattro personaggi a nostra scelta, da selezionare in base alle caratteristiche o, più semplicemente, perché sono i nostri preferiti.

Naturalmente, trattandosi di un gioco free-to-play, non tutti gli eroi saranno disponibili gratuitamente: fin dall'inizio dell'avventura avremo la possibilità di utilizzare l'avatar, March 7th e Dan Heng, i tre protagonisti principali della storia, ma per poter avere accesso ad altri eroi sarà necessario evocarli tramite l'ormai celebre meccanica gacha.

Ci teniamo però a sottolineare fin da subito che non è necessario spendere un solo centesimo per poter proseguire nella storia, già particolarmente corposa fin dal day-one: i personaggi gratuiti sono infatti studiati per dare fin da subito agli utenti le meccaniche più importanti per superare le battaglie più difficili.

Inoltre, superando diversi eventi per i neo-giocatori, il titolo vi consentirà di sbloccare gratuitamente altri personaggi 4 stelle per espandere il vostro roster, tutti con le loro utilità: non è stato dunque ripetuto lo stesso errore di Genshin Impact, dove poteva esserci almeno un personaggio che risultava poi non avere alcuna utilità salvo l'accesso a un particolare elemento — se l'avete giocato, probabilmente avete già capito di chi stiamo parlando.

Anche in Honkai Star Rail (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) gli eroi risulteranno associati a un particolare elemento, utile per rompere le difese nemiche: dopo aver inflitto un sufficiente numero di attacchi superefficaci saremo in grado di spezzare un'apposita barra di difesa e infliggere l'effetto "Break", rendendo l'avversario stordito e più vulnerabile.

Per facilitare l'accessibilità e la costruzione delle squadre, tutti i nemici avranno almeno due vulnerabilità: non dovrete dunque preoccuparvi di avere sempre e comunque tutti gli elementi richiesti, ma potrete costruire il team con la flessibilità che riterrete più opportuna.

Inoltre, per quanto i personaggi con rarità 5 stelle siano chiaramente più forti delle controparti meno rare, non è detto che una squadra "a pagamento" possa riuscire a vincere ogni singola sfida: l'aspetto più importante di Honkai Star Rail risiede infatti nella sinergia e nel supporto tra i compagni.

Di conseguenza, se costruirete un team puramente offensivo e non avrete, per esempio, nessun personaggio in grado di costruire scudi — ad esempio March 7th, disponibile fin da subito — o di curare le ferite, è probabile che nelle fasi più avanzate riscontrerete molta difficoltà.

Anche se la fortuna nelle evocazioni naturalmente potrà aiutarvi notevolmente nelle battaglie più difficili, con i potenziamenti giusti e una buona dose di strategia potrete utilizzare dall'inizio alla fine i personaggi gratuiti forniti durante la campagna.

In battaglia sarà possibile utilizzare per ogni personaggio l'attacco base o la sua abilità, naturalmente con effetti diversi in base all'eroe scelto: l'attacco standard vi consentirà anche di guadagnare un punto per le skill, mentre utilizzare l'abilità ve ne farà naturalmente perdere uno, aggiungendo dunque un pizzico di strategia per movimentare gli incontri.

Dopo aver eseguito un determinato numero di mosse o aver subito altrettanti colpi, potreste riuscire a sbloccare la vostra mossa Ultimate: che si tratti di un colpo devastante o di un supporto, a differenza dei punti abilità potrete scegliere di utilizzarla solo quando vorrete — anche durante i turni dell'avversario — e di conservarla al di fuori delle battaglie.

Starà dunque soltanto ai giocatori scegliere se utilizzarle per ribaltare l'esito dello scontro o se conservarle in vista di un potenziale nemico molto più impegnativo, ma considerando che tale mossa si ricarica molto velocemente non dovrete avere paura di usarla tutte le volte che lo riterrete necessario.

Strategia per tutti

Una volta programmata la vostra squadra, sarà necessario assicurarvi di tenerla costantemente in forze: dopo aver progressivamente aumentato il vostro level cap durante l'avventura, potrete accedere a diverse abilità chiamate Traces, da sbloccare utilizzando diversi elementi rari.

Proprio come accadeva in Genshin Impact, sarà necessario spendere dell'energia per riuscire a completare le sfide per il farming: un limite che potrebbe rallentare inevitabilmente i vostri progressi, soprattutto se volete potenziare ogni singolo eroe, ma pensato per rendere Star Rail una vera attività giornaliera.

Honkai Star Rail è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra microtransazioni e un'esperienza accessibile per tutti, senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, a differenza dell'avventura open world, i personaggi non equipaggeranno armi per aumentare le loro caratteristiche: tale funzionalità è stata infatti rimpiazzata dai Light Cones, delleche appartengono alla "Path" corrispondente.

Insieme al già citato elemento di appartenenza, ogni eroe possiede infatti un'affinità specifica che, oltre a darci delle indicazioni sul suo effettivo stile di gioco, gli impedirà di equipaggiare alcuni di questi equipaggiamenti speciali, che potrete ottenere insieme a nuovi personaggi grazie alle evocazioni gacha o durante l'avventura.

Troverete inoltre diversi Relic da equipaggiare, a nostro parere ancora più importanti dei già citati Light Cone: si tratta di sei accessori che potranno aumentare a dismisura le nostre caratteristiche e che, se non potenziati al massimo, renderanno le esplorazioni molto più difficili da portare a termine.

Dobbiamo però sottolineare che potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo riuscire a sbloccare tutti i power-up, soprattutto per gli equipaggiamenti con le migliori rarità, motivo per il quale vi consigliamo di procedere gradualmente e concentrarvi solo su ciò che ritenete davvero indispensabile e senza preoccuparvi di portare il tutto al livello massimo fin da subito.

Ciò che invece ci ha sorpreso di Honkai Star Rail è l'impressionante quantità di contenuti disponibili fin dal giorno del lancio: non potrete provare infatti solo una storia particolarmente longeva, seppur ancora agli inizi, ma potrete mettervi alla prova nel Simulated Universe — una modalità in stile rogue-like che testerà a fondo le vostre capacità — e i Forgotten Hall, altre sfide particolarmente impegnative.

È ora di salire a bordo

Non vorremmo che la nostra analisi sul lato free-to-play e delle microtransazioni oscurassero però l'eccellente lavoro svolto dal punto di vista ludico: Honkai Star Rail è un prodotto estremamente divertente, che spesso ci ha spinto perfino a dimenticare che si tratti di un gioco disponibile gratis.

Il gameplay delle battaglie è infatti soddisfacente e studiato per garantire a ogni utente i suoi giusti tempi: dato che non si tratta di un combattimento in tempo reale, potrete sempre riflettere accuratamente sulle giuste operazioni da fare, senza temere eventuali ripercussioni.

Anche i mondi di gioco sono ben costruiti e soddisfacenti da esplorare: pur non trattandosi di un open world, le aree offrono diverse variazioni e incentivi per non seguire necessariamente la storia principale – e si possono scoprire anche piccoli enigmi da risolvere, o ottenere preziose ricompense.

Siamo rimasti inoltre colpiti positivamente dal background narrativo del gioco: nonostante alcuni dialoghi risultino a dir poco eccessivi, HoYoverse ha fatto tutto il possibile per fare in modo che gli utenti rimanessero colpiti da ogni singolo protagonista, facendoli sentire parte attiva dell'avventura.

Insieme alle consuete missioni secondarie potremo ricevere infatti spesso dei messaggi sul nostro smartphone in-game, approfondendo così ulteriormente la nostra conoscenza e trovandoci a tu per tu anche con divertenti siparietti nelle loro conversazioni.

Proprio il divertimento sembra essere la parola chiave di questa produzione: non è un caso che durante la storia potremo anche scegliere le opzioni di conversazione più assurde, anche solo per vedere la reazione dei nostri compagni.

Il lavoro dietro i dialoghi — sfortunatamente, ancora non tradotti in lingua italiana — denota una grandissima passione del team di sviluppo per l'opera: per i giocatori più attenti potrebbero addirittura diventare l'aspetto più convincente del gioco, superando perfino i combattimenti.

Vogliamo inoltre elogiare la qualità della colonna sonora, con musiche particolarmente memorabili per ogni singolo evento e che, ancora una volta, ci hanno fatto spesso dimenticare che questo è un titolo giocabile senza spendere un solo euro.

La scelta di adottare un sistema da gioco di ruolo a turni ha permesso anche un'eccellente ottimizzazione sui principali dispositivi in commercio, dato che è necessario un minore sforzo dal punto di vista grafico.

Abbiamo testato il gioco sia su un PC gaming con scheda grafica RTX 3070 che su uno smartphone Xiaomi Mi 10, per mettere alla prova le diverse impostazioni grafiche: in entrambi i casi abbiamo potuto godere di un ottimo livello di dettaglio, pur avendo dovuto comprensibilmente abbassare alcune impostazioni grafiche su smartphone — con pochissimi sacrifici e una differenza qualitativa quasi impercettibile.

Inoltre, c'è la possibilità della cross-progression, quindi portate con voi i progressi fatti a prescindere dalla piattaforma su cui continuate a giocare: potreste iniziare il viaggio su PC e magari continuarlo nelle pause al lavoro o a scuola su smartphone, per poi riprendere su PC al rientro a casa.

Considerando che siamo solo agli inizi, sembra proprio che Honkai Star Rail abbia tutte le carte in regola per riuscire a imporsi come nuovo fenomeno del gaming free-to-play, in attesa di una release su console PlayStation — attualmente ancora senza data d'uscita ufficiale — che possa aumentare ulteriormente il bacino d'utenza.