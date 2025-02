Lenovo Legion Go S: prenotala ora e gioca ovunque ai tuoi titoli preferiti!

Se state cercando un dispositivo da gaming portatile con prestazioni di alto livello, Lenovo Legion Go S è la scelta perfetta per voi. Disponibile in preorder su Amazon a 629€, questa console portatile rappresenta un'innovazione nel settore del gaming mobile, offrendo un mix ideale tra potenza, fluidità e comfort. Il rilascio ufficiale è previsto per il 3 marzo 2025, quindi è il momento giusto per assicurarvi questo gioiello tecnologico.

Lenovo Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?

Lenovo Legion Go S è dotata del nuovo processore AMD Ryzen Z2 Go, basato sull'architettura Zen 3, che garantisce un'esperienza di gioco ultra-reattiva grazie ai suoi quattro core e otto thread. Il comparto grafico, gestito da AMD Radeon, permette di godere di un gameplay fluido e dettagliato con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel su un ampio display touchscreen da 8 pollici con un aspect ratio di 16:10. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la luminosità di 500 nit assicurano immagini estremamente fluide e colori vibranti con precisione sRGB al 100%.

Per chi cerca il massimo dal gaming portatile, la tecnologia di raffreddamento Legion ColdFront introduce ventole 3D e dissipatori di calore maggiorati, mantenendo le temperature sotto controllo anche nelle sessioni più intense. Il design ergonomico unibody con struttura antiscivolo assicura una presa salda e confortevole per lunghe sessioni di gioco. Il sistema di controllo avanzato include joystick a effetto Hall, un D-Pad Pivot e trigger switch regolabili, per adattarsi a qualsiasi tipo di esperienza videoludica.

L'autonomia è un altro punto di forza del Legion Go S, grazie alla batteria da 55,5 Whr con supporto alla tecnologia Rapid Charge Pro, che permette di ridurre al minimo i tempi di ricarica e di prolungare le sessioni di gioco. Connettività all'avanguardia con Wi-Fi 6E e Windows 11 Home preinstallato, garantisce accesso immediato a una libreria di giochi sconfinata.

Prenotate subito Lenovo Legion Go S su Amazon a 629€ e assicuratevi il massimo delle prestazioni per il gaming portatile! Per maggiori informazioni inerenti al prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione del precedente modello, ovvero Lenovo Legion Go.

Vedi offerta su Amazon