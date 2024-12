LEGO + HORIZON: finalmente il nuovo set dedicato ad Aloy!

LEGO ha svelato un nuovo gioiello per tutti gli appassionati del celebre franchise di Horizon: il set LEGO Horizon Adventures Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte. Questo imperdibile playset sarà disponibile dal 1° marzo 2025 e promette di portare epiche avventure direttamente nelle vostre case. Con ben 768 pezzi, questo set è l’ideale per i fan di Horizon e i collezionisti di LEGO, offrendo un’esperienza di costruzione unica e coinvolgente.

Vedi offerta su LEGO Store

Set Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte, perché prenotarlo?

l set include le minifigure di Aloy, iconica protagonista del gioco, e del suo alleato Varl, entrambe equipaggiate con armi intercambiabili in modalità fuoco, shock o gelo. Insieme affrontano due spettacolari macchine costruibili: l’Arcapode, dotato di scudo energetico, artigli apribili e capsule di carico staccabili, e il temibile Secodonte, completamente articolato con mascelle apribili, collo snodabile e busto girevole.

Questo set non è solo un’ottima idea regalo per i gamer e gli amanti di LEGO, ma anche un’opportunità per rivivere le emozioni del videogioco Horizon in un formato tangibile. Inoltre, il design è perfetto per l’esposizione, rendendolo un pezzo da collezione imperdibile.