LEGO Alan Wake 2 arriva direttamente dal Luogo buio ed è bellissimo

La mente dello scrittore maledetto protagonista della storia di Remedy Entertainment ha prodotto molte cose, ma forse Alan non sarebbe in grado di concepire una cosa come LEGO Alan Wake 2.

Prima che andiate su Amazon a caccia del set da montare vi dobbiamo dire che no, questa non è una creazione ufficiale dell'azienda dei mattoncini danesi.

Ma di IX Productions, content creator che potete scoprire su Artstation come molto appassionata di mattoncini danesi e creazioni in 3D, che ha voluto ricreare una parte del musical "Herald of Darkness" come se fosse un set LEGO.

Una sequenza decisamente importante per Alan Wake 2, nonché una delle più iconiche che il capolavoro di Remedy Entertainment ci ha regalato, che l'artista ha ricreato a mattoncini:

Come vedete si tratta solo di un work in progress, sfortunatamente, ma speriamo che l'artista possa al più presto portare a termine il lavoro e mostrarci il frutto del suo evidente talento.

Non possiamo fare a meno di notare quanto sia incredibile il balletto di Sam Lake in versione LEGO, sul serio.

La piccola sequenza è piaciuta anche a Sam Lake tanto da ricondividerla sui social e, confrontandola con l'originale che potete vedere qui, questo piccolo scampolo di video ha già una qualità incredibile.

Aspettiamo con ansia l'evoluzione del lavoro di IX Productions, a cui auguriamo di trovare la stessa ispirazione che lo scrittore di Remedy (e lei stessa) hanno trovato nel raccontarci una delle migliori storie dello scorso anno.

La quale, da qualche giorno, potete giocare anche su PC molto meno performanti del solito grazie ad un aggiornamento dei requisiti che rendono Alan Wake 2 un titolo molto più abbordabile di quanto non fosse al lancio.

Come per LEGO The Witcher, quindi, non possiamo che sperare che in qualche modo venga siglato un accorto di qualche tipo per avere immediatamente questo set che non esiste.