Da oggi potete giocare Alan Wake 2 su un PC "debole"

Alan Wake 2 è un gioco che, dopo l'uscita, ha sicuramente ricevuto un numero realmente consistente di update.

A differenza del primo capitolo (che trovate in versione fisica su Amazon), il secondo episodio delle avventure dello scrittore maledetto sta avendo un supporto pressoché continuativo.

Remedy ha infatti già avuto modo di espandere ulteriormente la narrativa di Alan Wake 2 con il New Game+.

Questo senza contare anche che i prossimi DLC possano dare un boost di vendite al gioco che, nonostante la qualità evidente, non ha venduto quanto merita.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Remedy ha appena rilasciato il Title Update 1.0.16.1 per Alan Wake 2.

Secondo gli sviluppatori, quest'ultima patch ottimizza il rendering per le GPU che non supportano gli shader mesh.

Di conseguenza, i requisiti minimi per le GPU del gioco sono ora NVIDIA GeForce GTX 1070 e AMD Radeon RX 5600 XT.

Questa patch dovrebbe anche aumentare leggermente le prestazioni delle GPU che già supportano gli shader mesh. Secondo Digital Foundry, la RTX 4070 vede un aumento delle prestazioni del 14%.

Ad esempio, la NVIDIA GTX 1080Ti è passata da 28 a 57 fps nell'area della foresta. Si tratta di un enorme aumento delle prestazioni del 103% a 1080p/FSR2 bilanciato e con le impostazioni della modalità PS5 Performance.

Con Path Tracing attivato, l'aumento delle prestazioni scende al 6%. Si tratta comunque di una buona notizia per tutti coloro che non possono permettersi hardware particolarmente potenti.

E questo è quanto, visto che l'ultima patch non apporta ulteriori correzioni di bug o miglioramenti alla QoL.

Non dimentichiamo inoltre che Alan Wake 2 è uno dei giochi per PC più avanzati, e ora Remedy ha permesso anche a chi un PC poco performante di potrete goderne appieno.

Restando in tema, Sam Lake - in una recente intervista - ha risposto da alcune domande proprio sui contenuti aggiuntivi di Alan Wake 2 e su come possano creare il palcoscenico per Control 2.