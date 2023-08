Un artista immagina LEGO The Witcher ed è un peccato che non sia reale

LEGO The Witcher non esiste, non ancora almeno, ma speriamo che CD Projekt Red possa presto avviare una collaborazione con i mattoncini danesi per avere le minifigure di Geralt e i suoi alleati e nemici.

Un progetto potenzialmente ottimo da affiancare al nuovo romanzo della saga letteraria che, stando alle ultime dichiarazioni dell'autore, potrebbe non essere poi così lontano.

E anche per allontanare lo spettro della debacle della serie Netflix di The Witcher, partita tutto sommato bene ma con un percorso che non è andato a finire benissimo.

Vedendo l'opera di BrickPanda sarete d'accordo con noi probabilmente, che ha immaginato delle minifigure e set LEGO ispirati a The Witcher.

L'artista specializzato in arte digitale con le minifigure LEGO ha lavorato a moltissimi soggetti oltre a The Witcher, ma Geralt e i suoi hanno un fascino unico.

Come potete vedere dal video qui sopra, l'artista lavora per creare dei render 3D molto realistici e plausibili tanto che, ad un'occhiata fugace, sembra proprio di vedere un render ufficiale LEGO.

Ma non solo perché, grazie alle stampanti 3D e un po' di manipolazione, BrickPanda ha creato anche una scatola fittizia per la minifigure di Geralt:

Davvero un grandissimo lavoro che ci fa sperare che, un giorno, possa davvero arrivare un set LEGO ufficiale ispirato alla saga di CD Projekt Red.

Anche perché sempre più franchise videoludici stanno sbarcando nel mondo dei mattoncini, e tra questi anche Animal Crossing che sembra proprio che sarà la prossima serie videoludica che diventerà un set LEGO.

In tema videoludico, LEGO ha di recente ampliato la collezione dedicata a Sonic (la trovate su Amazon), proprio a dimostrazione di quanto questi progetti possano essere interessanti per i videogiocatori.

Per non parlare dei videogiochi in senso stretto, visto che un gioco LEGO si prepara a sfidare addirittura EA Sports FC 24: ecco i dettagli.