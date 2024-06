L'edizione fisica di Alan Wake 2 richiederà una connessione a Internet

Anche Alan Wake 2 si unisce alla serie di videogiochi che hanno avuto un'edizione fisica post-lancio ma, per l'utenza Xbox, ci sarà un problema ulteriore: la necessità di collegare la console a Internet.

Alan Wake 2 è per altro già acquistabile in versione Deluxe tramite tutte le piattaforme, anche Amazon ovviamente, ma dovreste fare attenzione prima di acquistarla alle parole di Remedy.

Advertisement

Kyle Rowley, game director per l'ultimo titolo dello studio finlandese, ha avuto uno scambio su X spiegando come, per la versione Xbox, sarà necessario installare un aggiornamento una volta inserito il disco nella console.

Entrambe le versioni, sia PS5 che Xbox Series X|S, saranno solamente su un disco, ma chi lo acquisterà sulla piattaforma di Microsoft avrà un aggiornamento obbligatorio. La versione PS5 contiene invece il gioco base, l'espansione Night Springs, e tutti gli aggiornamenti necessari.

Questo è un problema per chi ancora utilizza una Xbox Series X|S senza alcun collegamento online che, di fatto, non potrà giocare in alcun modo Alan Wake 2.

Un vero peccato perché l'annuncio dell'edizione fisica, arrivato durante la Summer Game Fest 2024, è stato accolto con una certa gioia da parte dei fan.

La Deluxe Edition arriverà il 22 ottobre al prezzo di $80 per PS5 e Xbox Series X|S. Includerà il gioco completo, i contenuti della Digital Deluxe, una copertina reversibile, il pass di espansione e la Digital Edition di Alan Wake Remastered (c'è il codice nella scatola da riscattare).

La Collector's Edition arriverà invece a novembre 2024 e costerà $200, prevista per entrambe le console. Sarà realizzata in collaborazione con Limited Run. Al suo interno ci saranno tutti i contenuti della Deluxe, più una speciale Confezione, la replica della lampada di Alan, il portachiavi della stanza 665, l'artbook e le spille.

Parlando di edizioni fisiche, in questo periodo ne stanno arrivando parecchie e molto interessanti: Black Myth Wu Kong senza alcun disco all'interno, Silent Hill 2 Remake con tanti bonus tangibili.