Le vendite di PS5 sono stellari, quelle dei giochi un po' meno

Con PS5, Sony ha avuto per le mani finora una console di grande successo ed è innegabile, soprattutto in Giappone dove la console gioca in casa e può contare sul favore maggiore del pubblico. La console, però, vende con un ritmo molto maggiore rispetto ai videogiochi.

Anche per il fatto di aver superato definitivamente l'ormai lontana crisi delle scorte, visto che PS5 si trova facilmente anche su store come Amazon, le vendite della console Sony sono stellari.

Advertisement

PlayStation è anche riuscita ad ottenere un nuovo record di utenti attivi in contemporanea sulla piattaforma, ma a quanto pare i suddetti utenti non giocano così tanto.

Come riporta Pushsquare, infatti, Sony è riuscita a vendere l’enorme cifra di 2.6 milioni di console in Giappone lo scorso anno, con un aumento impressionante del 124% su base annua. Questo risultato rappresenta il maggior numero di vendite hardware annuali per una piattaforma PlayStation dalla PS2 nel 2004.

Dopo 20 anni, quindi, PlayStation ha ritrovato una piattaforma in grado di raggiungere gli antichi fasti, ma il software procede diversamente.

Per quanto riguarda i videogiochi, infatti, i dieci giochi più venduti in edizione fisica in Giappone sono tutti per Nintendo Switch, evidenziando il dominio di Nintendo sul suolo nipponico.

Ovviamente va detto che la console Nintendo ha venduto molto di più di PS5 in un lasso di tempo più ampio, potendo quindi costruire una base installata notevole in Giappone. Tuttavia il predominio totale è comunque un dato interessante da constatare, e sul quale PlayStation dovrà lavorare nel 2024.

Quest'anno, infatti, si prospetta un atto potenzialmente molto redditizio per PlayStation 5 e i suoi giocatori: ecco infatti le esclusive confermate finora.

Nel frattempo PS5 si è anche rifatta il look almeno due volte. La prima con l'arrivo del modello Slim annunciato qualche tempo fa, e la seconda con le nuove scocche per PS5 Slim, annunciate al CES 2024.