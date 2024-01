Esclusive PS5 2024: a cosa giocheremo quest'anno?

Non è una sorpresa che PlayStation cerchi da sempre di costruire la sua attrattiva soprattutto sui giochi esclusivi, ossia su quelli che non è possibile giocare su altre console. Di solito, sono in particolare i giochi prodotti da Sony stessa – con i suoi PlayStation Studios – a fare la parte del leone, e il 2024 è molto interessante, in questo senso.

Sappiamo infatti che, di recente, il CEO Jim Ryan ha annunciato il suo addio per le prossime settimane, il che significa che PlayStation avrà un nuovo dirigente e forse anche nuove strategie.

Difficile, quindi, capire come si popolerà il calendario dei first-party per questo 2024, considerando che al momento l'unico "classico" single player sviluppato internamente è il rifacimento di The Last of Us - Parte II (la cui uscita originale, però, non ha ancora compiuto nemmeno quattro anni).

Vedremo qualcuno dei live service annunciati qualche tempo fa, nell'ultimo PlayStation Showcase? Ci saranno delle sorprese? Arriveranno ulteriori second party pubblicati da Sony ma sviluppati da studi esterni alla compagnia? Che sia l'anno in cui vedremo arrivare anche DS2 di Kojima Productions e il remake di Silent Hill 2 di Konami?

Al momento le domande sono parecchie, ma partiamo dalle certezze e vediamo le esclusive PS5 già confermate per il 2024. Tra esse, includiamo anche i giochi che arriveranno anche su PC, ma che saranno esclusivi sul fronte delle console (come Helldivers II, per fare un esempio).

Le esclusive PS5 del 2024 già confermate

The Last of Us - Parte II Remastered

Sviluppatore : Naughty Dog

: Naughty Dog Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Uscita: 19 gennaio

19 gennaio Genere : action adventure

: action adventure Piattaforme: PS5

La più reboante uscita first party già calendarizzata per questo 2024 su PS5 è quella di The Last of Us - Parte II Remastered, che dopo il lancio di Parte I completa l'arrivo della saga di Naughty Dog sulla più giovane console di casa Sony.

Il titolo proporrà un comparto tecnico lievemente aggiornato rispetto alla controparte PS4 e, soprattutto, alcune novità tra modalità e dietro le quinte che potrebbero intrigare gli appassionati.

Sarà inoltre possibile acquistare un upgrade di soli 10 euro per tutti coloro che hanno già comprato il gioco su PS4 (chi ha l'edizione fisica, però, ha bisogno di PS5 con il lettore Blu-Ray per poter fare l'upgrade).

Granblue Fantasy: Relink

Sviluppatore : Cygames

: Cygames Publisher : Cygames

: Cygames Uscita : 1 febbraio

: 1 febbraio Genere : gioco di ruolo, azione

: gioco di ruolo, azione Piattaforme: PS5, PS4, PC

Atteso anche su PC (è quindi un'esclusiva solo sul fronte delle console), Granblue Fantasy: Relink vuole portare il celebre franchise a tu per tu con meccaniche da gioco di ruolo d'azione.

Ci ritroveremo a formare un party di quattro personaggi e a sfoderare armi e magie, con anche la possibilità di affrontare la vicenda in una modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Nelle scorse settimane abbiamo già avuto modo di testarlo e vi rimandiamo alle nostre prime impressioni per scoprire di più.

Helldivers II

Sviluppatore : Arrowhed

: Arrowhed Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Uscita : 8 febbraio

: 8 febbraio Genere : azione, sparatutto

: azione, sparatutto Piattaforme: PS5, PC

Altra produzione distribuita da casa PlayStation – che però arriva anche su PC – è quella di Helldivers II, che cerca di replicare il successo del gioco originale proponendo ancora una volta meccaniche da frenetico sparatutto in terza persona.

Vestiremo ancora una volta i panni di uno degli Helldiver che danno nome all'opera, nel tentativo di tenere l'ordine e la libertà nell'universo per il quale vi battete. E la guerra, lo sapete, è venuta a bussare alla vostra porta...

Pacific Drive

Sviluppatore : Ironwood Studios

: Ironwood Studios Publisher : Kepler Interactive

: Kepler Interactive Uscita : 22 febbraio

: 22 febbraio Genere : avventura

: avventura Piattaforme: PS5, PC

Cosa fare se si finisce in una zona dove succedono inquietanti eventi soprannaturali e si è armati solo della propria automobile, che permette di spostarsi per cercare di schivarli e di scoprire di più su cosa sta accadendo? È la premessa dietro a Pacific Drive, interessante avventura al volante e di stampo narrativo che arriverà anche su PC, ma che su console è attesa come esclusiva per PS5.

Vi ritroverete a scorrazzare in mezzo ad aree pericolose, tentando di rendere la vostra automobile sempre più a prova di pericolo, gironzolando in una mappa dove tutto può cambiare in qualsiasi momento.

Final Fantasy VII Rebirth

Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher: Square Enix

Square Enix Uscita : 29 febbraio

: 29 febbraio Genere : azione, gioco di ruolo

: azione, gioco di ruolo Piattaforme: PS5

Ha di certo bisogno di poche presentazioni Final Fantasy VII Rebirth, che rappresenta il secondo capitolo del lavoro di remake di Final Fantasy VII, dopo quello uscito a inizio 2020.

Dopo aver salutato il nostro party a Midgar, stavolta ci ritroveremo a tu per tu con un mondo più ampio, mentre le linee di FFVII e di Crisis Core, come promesso dai trailer, si uniranno più che mai, accompagnando anche i nuovi giocatori verso la reinterpretazione di momenti storici del gioco originale – che sono rimasti marchiati a fuoco nell'immaginario degli appassionati.

Rise of the Ronin

Sviluppatore : Team Ninja

: Team Ninja Publisher : Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment

: Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment Uscita : 22 marzo

: 22 marzo Genere : gioco di ruolo d'azione

: gioco di ruolo d'azione Piattaforme: PS5

Ambizioso e di grande atmosfera, Rise of the Ronin rappresenta il nuovo capitolo che vuole passarvi a fil di spada dopo opere firmate Team Ninja come la saga di NiOh e di Wo Long: Fallen Dynasty.

L'uscita, praticamente second party, stavolta è sotto l'ala protettrice di Sony (come fu per NiOh) e vuole aprire l'esperienza a un mondo più grande di quelli visti in precedenza, oltre che più aperto.

Avremo la possibilità di creare il nostro personaggio e di sfoderare le nostre armi bianche mentre ci muoveremo per diverse storiche città del Giappone (ci troviamo in periodo Edo, XIX Secolo), prendendo anche delle decisioni che dovrebbero modificare il corso degli eventi.

Stellar Blade

Sviluppatore : Shift Up

: Shift Up Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Uscita : TBA 2024

: TBA 2024 Genere : azione, hack n' slash

: azione, hack n' slash Piattaforme: PS5

Prima conosciuto come Project EVE, Stellar Blade è un ambizioso titolo tutto azione e combattimenti, sviluppato mediante Unreal Engine 5 sotto il cappello di publishing di casa Sony.

Nei panni di EFVE, dovremo cercare di farci largo per proteggere la Terra, il cui destino potrebbe essere segnato, visto l'arrivo di pericolosi nemici. Il gioco si dividerà tra momenti di scontro puro e altri di esplorazione, che dovrebbe anche avere un level design votato alla verticalità.

Foamstars

Sviluppatore : Toylogic

: Toylogic Publisher : Square Enix

: Square Enix Uscita : TBA 2024

: TBA 2024 Genere : sparatutto, multiplayer online

: sparatutto, multiplayer online Piattaforme: PS5, PS4

Provate a immaginare una specie di Splatoon per PlayStation, dove al posto della vernice ci si spara schiuma e sapone. È l'idea dietro a Foamstars, vivace shooter online in lavorazione presso Square Enix e che, entro quest'anno, arriverà su PS4 e su PS5.

Il gameplay sembra particolarmente divertente e permetterà di giocare online 4v4, facendoci sbizzarrire tra percorsi da creare o scoprire, scivolate lungo le aree insaponate e strategie per prendere alle spalle gli avversari.

---

Nota: Questo articolo sarà aggiornato quando saranno rese note ulteriori esclusive PS5 per il 2024.