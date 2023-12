Sony vi invita a vincere PS5 Slim gratis: ecco i dettagli

Sony ha appena avviato un nuovo contest molto interessante per i suoi utenti: da questo momento potete infatti provare a vincere gratuitamente una PS5 Slim, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta nello specifico del modello Standard, ovvero quello con il lettore ottico incluso nella confezione (la trovate anche su Amazon), con un anno di PlayStation Plus Premium incluso per il fortunato vincitore.

Il contest in questione era stato annunciato a sorpresa nel post di PlayStation Blog per gli utenti del sudest asiatico, ma come vi avevamo anticipato sulle nostre pagine è stato lanciato ufficialmente anche sul territorio italiano, pur con qualche giorno di ritardo rispetto all'annuncio.

Partecipare all'estrazione è molto semplice: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e accedere con il vostro account PSN, per poi rispondere a un questionario con 5 domande: quattro di queste saranno a scelta multipla, mentre l'ultima sarà a risposta aperta.

Tutte le domande riguardano la serie Grand Theft Auto, con alcune domande specifiche relative a GTA V e GTA Online: la domanda aperta vi chiederà quante domande hanno passato i giocatori iscritti a PS Plus nel multiplayer online nel corso del 2023, in un periodo che include fino al 31 ottobre.

L'obiettivo vero e proprio di questo sondaggio è dunque quello di provare ad avvicinarsi il più possibile alla risposta corretta: tra coloro che si saranno avvicinati maggiormente — o che avranno azzeccato la quantità di ore corretta — Sony estrarrà a sorte un fortunato vincitore che si porterà a casa PS5 Slim e un anno di PlayStation Plus Premium incluso.

Avete tempo fino al 5 gennaio 2024 per poter partecipare e inviare le vostre risposte: l'assegnazione finale è invece prevista per il 31 gennaio 2024, come comunicato nei termini di servizio del concorso.

Insomma, non possiamo che invitarvi a tentare la sorte augurandovi buona fortuna: speriamo che sia proprio uno di voi lettori a riuscire a portarsi a casa questo ambito premio.

Proprio nelle scorse ore, PS5 ha anche festeggiato un grande traguardo: Sony ha comunicato di aver venduto ben 5o milioni di console fino a questo momento. Un bottino decisamente impressionante, anche se PS4 era andata leggermente meglio.

Invitiamo i fan su PlayStation a tenere d'occhio anche i recenti Sconti di gennaio: la nuova svendita di PS Store include tantissimi giochi imperdibili, come gli incredibili Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2.