Le vendite di Oblivion Remastered hanno surclassato l'originale

Nel caso qualcuno abbia ancora qualche dubbio su quanto il nostalgia marketing sia un'arma di distruzione di massa per il mondo dei videogiochi, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha venduto in maniera considerevolmente migliore rispetto all'originale.

Le recenti rilevazioni di mercato (riportate da The Gamer) hanno messo in luce un risultato notevole per la riedizione del celebre gioco di ruolo sviluppato da Bethesda.

Il titolo ha infatti registrato un successo di vendite sorprendente, superando il volume di copie piazzate dall'originale in un lasso di tempo significativamente inferiore: meno di due settimane.

Questi dati provengono da un'approfondita analisi condotta da Mat Piscatella, riconosciuto analista nel settore dei videogiochi. Piscatella ha diffuso i dettagli delle vendite di videogiochi per il mese di aprile 2025, indicando Oblivion Remastered come il titolo più venduto negli Stati Uniti.

E, come se questo non bastasse, la riedizione del titolo Bethesda ha venduto entro il 3 maggio un numero di copie superiore rispetto a quello totalizzato dall'originale nei suoi primi 15 mesi di commercializzazione.

È importante precisare che i dati forniti da Mat Piscatella si riferiscono esclusivamente alle copie vendute su tutte le piattaforme disponibili. Non sono inclusi quindi i giocatori che hanno avuto accesso al gioco tramite il servizio Xbox Game Pass, che potrebbe potrare il conteggio generale dei giocatori a una quota elevatissima.

Il successo è un risultato ulteriormente significativo anche considerato il fatto che Oblivion Remastered non è per niente solido dal punto di vista tecnico, anzi.

Ma è una splendida notizia per Xbox e Microsoft, ovviamente. L'azienda si ritrova infatti con sempre più videogiochi in grado di performare in maniera ottima sul mercato, come dimostrano anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 che vende come il pane, e ancora più di recente Forza Horizon 5 il cui arrivo è stato sorprendente su PlayStation 5.