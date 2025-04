Forza Horizon 5 celebra PS5 raggiungendo un nuovo record

Il 29 aprile prossimo, Forza Horizon 5 sbarcherà finalmente su PS5 dove la community dei fan PlayStation potrà finalmente provare il miglior gioco di guida sul mercato.

A quanto pare la community del racing game ha preso con un certo entusiasmo questo arrivo, visto che si è moltiplicata a dismisura.

Forza Horizon 5 ha infatti superato quota 45 milioni di giocatori. Un picco assoluto che non aveva mai raggiunto finora. Il record è stato segnalato online da alcuni utenti, tramite il tracker ufficiale all'interno del gioco.

Il numero include sia i giocatori che hanno acquistato il gioco, sia quelli che ci sono arrivati tramite Xbox Game Pass, dove Forza Horizon 5 è disponibile fin dal lancio.

La community attiva, l’ampio supporto post-lancio e le continue espansioni – come Hot Wheels e Rally Adventure – hanno contribuito a mantenerne vivo l’interesse anche a distanza di anni.

Lanciato nel 2021, Forza Horizon 5 continua a macinare numeri da capogiro. Il titolo approderà su PS5 il 29 aprile 2025, dicevamo, e questo significa che il bacino di utenza è destinato ad ampliarsi ulteriormente.

Si tratta di uno dei primi titoli Xbox Game Studios a sbarcare sulla console Sony, segnando un momento storico per la strategia multipiattaforma di Microsoft. In questo momento è già un successo per Microsoft perché, in maniera similare a Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la fu-esclusiva Xbox è salita rapidamente in cima alla lista dei preordini del PlayStation Store nella sua versione più costosa.

Con l’arrivo su PS5, non solo ci si aspetta un ulteriore boost ai numeri complessivi, ma si apre anche un nuovo capitolo nella vita del franchise, che potrebbe consolidarsi come il racing game arcade di riferimento su tutte le piattaforme.

I cacciatori di Trofei saranno anche più contenti, per altro, mentre sarà necessario in ogni caso sporcare il proprio fanboyismo PlayStation con un account Xbox.