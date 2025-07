Donkey Kong Bananza ha puntato fortemente sul potenziale distruttivo di tutti i suoi scenari di gioco, ma proprio a causa di questa sua caratteristica i giocatori faranno meglio a non aspettarsi performance perfette in ogni singolo aspetto di gioco.

Nintendo nelle scorse giornate aveva già ammesso che di fatto rendere Bananza un'esclusiva Switch 2 era necessario per sfruttare al meglio questi elementi, ma evidentemente neanche la potenza della nuova console è stata in grado di impedire potenziali prestazioni ballerine.

In un'intervista rilasciata alla testata spagnola La Vanguardia (via VGC), Kazuya Takahashi ha ammesso di essere consapevole dei frame drop che potrebbero capitare nel corso dell'avventura, pur rassicurando gli utenti sull'effettiva giocabilità del titolo:

«Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Per prima cosa, abbiamo utilizzato intenzionalmente effetti come hit-stop e slow motion per mettere enfasi sugli impatti. In secondo luogo, dato che utilizziamo tecnologia voxel, ci sono momenti in cui l'ambientazione subisce grandi cambiamenti e distruzioni.

Siamo consapevoli che, in quei momenti, le prestazioni potrebbero calare leggermente. Tuttavia, come dicevate, nel complesso il gioco è fluido e, nei momenti in cui avvengono cambiamenti su larga scala, abbiamo dato priorità al divertimento e al gameplay».