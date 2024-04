Dragon's Dogma 2, c'è una mod da scaricare subito per chi teme la Peste Draconica

Una delle feature più criticate e controverse di tutto Dragon's Dogma 2 è sicuramente la Peste Draconica, una malattia che può affliggere le nostre Pedine e portarle a un passo dal seminare caos e distruzione su interi villaggi.

Considerando che spesso è molto difficile perfino riuscire ad accorgersene, molti giocatori sono convinti che introdurla non sia stata affatto una buona idea, ma se c'è un aspetto positivo è che sta unendo la community per ingegnarsi in trucchi per segnalarne l'esistenza più rapidamente.

Alcuni giocatori di Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon) hanno pensato a un simpatico trucco per segnalarla agli altri giocatori: assegnare alle Pedine reclutate un frutto marcio come regalo, come vero e proprio avvertimento che c'è qualcosa che non va.

Ma se giocate su PC, c'è una mod che rende il tutto ancora più facile: come segnalato da VG247, basta infatti scaricare una mod chiamata "Dragonsplague Counter" per sapere fin da subito quali nostre pedine sono a serio rischio di distruzione di massa.

La mod creata da rthomasv3 fa esattamente quello che potete immaginare leggendone il nome: se la vostra Pedina ha contratto la Peste Draconica, comparirà un numero da 1 a 10 sopra la sua testa per indicare la fase di avanzamento della malattia.

Esistono infatti varie fasi dell'evoluzione che renderanno la Peste sempre più evidente: al livello 7 inizieranno ad esempio a illuminarsi gli occhi. Tutte le altre Pedine non dovrebbero invece presentare alcun numero, nel caso foste preoccupati di dover viaggiare sempre con numeri giganti sopra la testa.

Se dopo aver installato la mod doveste dunque notare questo pericoloso conto alla rovescia, non possiamo che consigliarvi di sbarazzarvi subito di quella Pedina con le brutte maniera, prima di rievocarla senza temere distruzioni improvvise: la trovate alla seguente pagina ufficiale su NexusMods.

Cambiando decisamente argomento, sapevate che in Dragon's Dogma 2 sono nascosti anche dei divertenti riferimenti ad Assassin's Creed? E sì, potete provare a fare "quei" salti.