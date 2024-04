Dragon's Dogma 2 nasconde un riferimento ad Assassin's Creed

Un giocatore di Dragon's Dogma 2 sembra essersi imbattuto in quello che sembra essere un riferimento nascosto al franchise di Assassin's Creed di Ubisoft.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) sembra infatti essere ricco di omaggi ed Easter Egg.

Advertisement

Basti pensare al riferimento neanche troppo velato alla serie action di Devil May Cry, scovato alcune settimane fa.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo a suo modo enorme.

Ora, come riportato anche da DualShockers, il salto della fede, una meccanica di gioco che i fan di Assassin's Creed conoscono fin troppo bene, sembra essere presente a suo modo anche in Dragon's Dogma 2.

Sebbene il sequel di Capcom non permetta di correre liberamente sui tetti o di fare parkour, sembra che ci sia un numero limitato di balle di fieno sparse per il mondo. E sì, è possibile fare il salto della fede cercando di centrarle.

Sul subreddit di Dragon's Dogma 2, l'utente "TheRealBadBoi" ha portato l'attenzione su questo omaggio nascosto.

«Come mai nessun altro ne ha parlato? Assassin's Creed?», ha chiesto l'utente, allegando un breve filmato dell'Arisen che salta da una rupe incredibilmente alta e finisce dritto in un carro pieno di fieno in basso.

Sebbene l'animazione non appaia così fluida come il vero salto della fede di Assassin's Creed, il fatto che ciò sia possibile ha fatto credere ai giocatori che si tratti di un chiaro riferimento al franchise.

È possibile che si tratti solo di una strana coincidenza, ma ci piace pensare che Capcom sia a suo modo fan della serie Assassin's Creed.

Omaggi a parte, nelle scorse settimane il director Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.

Infine, date un'occhiata anche alle nostre ricche guide strategiche di Dragon's Dogma 2, per non farvi trovare per niente impreparati.