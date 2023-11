Le migliori offerte sulle smart TV del Black Friday 2023

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo alle smart TV.

Se state cercando un nuovo monitor gaming, siete nel posto giusto: vi presenteremo le migliori offerte inerenti alle smart TV in occasione del Black Friday 2023.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime

Le migliori offerte sulle smart TV del Black Friday

LG OLED48C24LA | 799€ (-8%)

Iniziamo questa selezione di 7 smart TV con la LG OLED48C24LA, un modello ben noto agli esperti per la sua eccellente qualità dell'immagine e le caratteristiche all'avanguardia. Con un display OLED da 48 pollici, offre un'esperienza visiva nitida da qualsiasi fonte, dal digitale terrestre ai lettori Blu-Ray. La tecnologia OLED assicura neri intensi e colori vibranti, valorizzando ogni dettaglio cinematografico. Per il Black Friday, Amazon la propone a un prezzo eccezionale di soli 799€.

Sony BRAVIA KD-55X80L | 699€ (-38%)

Tra le recenti proposte Sony, questo modello non raggiunge la cima della gamma, ma si avvicina molto grazie alla sua tecnologia LED avanzata. Questa tecnologia offre una resa cromatica ricca e sfumature dettagliate che spesso mancano in altri televisori simili. Il chip di gestione permette al TV di massimizzare la qualità di qualsiasi immagine e fonte. Inoltre, il modello da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 38%, a soli 699,00€.

LG QNED 50QNED816RE | 599€ (-43%)

Se state considerando un 50 pollici, l'LG 50QNED816RE è un'ottima scelta, grazie non solo al suo pannello QNED, ma anche al prezzo vantaggioso di soli 599,00€. Questo grazie a uno sconto del 43%, uno dei più alti mai visti su questo modello. Adatto per chi vuole una qualità d'immagine superiore nei film e nelle serie TV, ma anche per chi cerca funzionalità smart avanzate. Il modello è dotato di webOS 23 per un accesso intuitivo a un'ampia gamma di app di streaming.

Sony XR-65X95K | 1.499€ (-40%)

Per chi cerca una qualità vicina a quella OLED senza il rischio di burn-in, questo Sony è una scelta eccellente. Con uno sconto di 1.000€, il modello da 65" è disponibile a soli 1.499,00€. Questa offerta vantaggiosa era già apparsa in passato, ma durò poco. Ora, fino al 27 novembre, potete acquistare questo TV a un prezzo competitivo per le sue qualità.

Samsung QE55Q65CAUXZT | 579€ (-11%)

Per chi predilige i televisori Samsung, il QLED Q65C è un'ottima scelta. Offerto a 579€ anziché 649€, questo modello soddisfa per la qualità d'immagine, dai colori vivaci alle immagini nitide in 4K. Samsung è conosciuta anche per la sua attenzione al gaming, implementando nelle smart TV moderne il Gaming HUB per accedere a un ampio catalogo di titoli tramite Cloud.

TCL 55CF630 | 399€ (-20%)

Il modello TCL è un'ottima opzione per chi cerca smart TV economiche. A solo 399€ invece di 500,63€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per il modello da 55 pollici. Dotato di Fire TV, fornisce un'esperienza utente familiare e un pannello QLED con HDR 10+, Dolby Vision & Atmos.

Sony BRAVIA KD-65X80L | 899€ (-36%)

Concludiamo con un'ultima offerta Sony, sempre con tecnologia LED e qualità BRAVIA. Questo modello da 65 pollici del 2023 è offerto a 899€ invece di 1.399,00€. Disponibile fino al 27 novembre, è un'ottima occasione per chi cerca un TV di qualità a un prezzo vantaggioso.

