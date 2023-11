Le migliori offerte per Nintendo Switch del Black Friday 2023

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo ai prodotti per Nintendo Switch.

Se state cercando nuovi giochi o accessori per la vostra Nintendo Switch, siete nel posto giusto: vi presenteremo le migliori offerte inerenti ai prodotti per Nintendo Switch in occasione del Black Friday 2023.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

MicroSD SanDisk 256GB | 33,99€ (-28%)

Le Micro SD SanDisk, specialmente quelle con design ispirato ai temi di Nintendo, combinano perfettamente ampio spazio di archiviazione e un'estetica accattivante. È per questo che iniziamo la nostra lista con la versione da 256GB di SanDisk, dedicata al tema di Fortnite. Questa scheda microSD offre una generosa capacità per conservare giochi, foto e altri file sulla vostra Nintendo Switch, assicurando anche una velocità di trasferimento dati fino a 100 MB/s per rendere il gioco più fluido e l'accesso ai file più rapido. Importante evidenziare che non tutte le schede MicroSDXC sono compatibili con le console Nintendo, ma con la SanDisk avrete la certezza della compatibilità, sia che possediate la versione classica, la Lite o la OLED della Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder | 49,97€ (-15%)

Super Mario Bros. Wonder, l'ultimo capitolo della celebre serie rilasciato solo alcune settimane fa, cattura magnificamente l'essenza dei classici Super Mario Bros., riportando i giocatori all'apogeo dei platform 2D. Nintendo ha fatto centro scegliendo di rivisitare il fascino intramontabile dei primi giochi di Mario, apprezzati per la loro semplicità unita a sfide creative e design di livelli innovativi. L'aggiunta della modalità multiplayer infonde una dimensione sociale al gioco, invitando a divertirsi in cooperazione con amici e familiari. Che siate veterani della serie o nuovi avventurieri nel mondo di Mario, troverete in Super Mario Bros. Wonder un'esperienza di gioco coinvolgente e aperta a tutti!

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition | 19,99€ (-48%)

Se siete alla ricerca di un gioco entusiasmante per meno di 20 euro, Mario + Rabbids Sparks of Hope è una scelta da non sottovalutare. Questo titolo unisce brillantemente la strategia e l'umorismo caratteristico dei Rabbids al mondo di Super Mario, rendendolo adatto sia agli appassionati di Mario e dei giochi strategici sia ai principianti. La facilità di accesso è un aspetto fondamentale di Sparks of Hope, che punta a catturare un pubblico variegato, inclusi i giocatori più giovani, facendolo diventare il regalo di Natale ideale per i bambini che stanno iniziando il loro percorso con Nintendo Switch. Un altro aspetto rilevante è la possibilità di giocare senza i Joy-Con, offrendo anche a chi possiede una Nintendo Switch Lite l'opportunità di sfruttare appieno l'esperienza di gioco.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | 30,54€ (-19%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si presenta come un'avventura di gioco affascinante, che fonde elementi di gioco di ruolo, caccia e creature magiche, ideale sia per i veterani della serie di Monster Hunter sia per i novizi. La trama, avvincente e fruibile anche senza aver giocato il capitolo precedente, rende il gioco accessibile a tutti. L'introduzione di un gameplay a turni e la meccanica di cattura delle creature, che ricorda quella di Pokémon, apportano una novità significativa allo stile tradizionale di Monster Hunter, indirizzandosi verso un'esperienza più tattica e strategica. L'aggiunta di una vasta mappa da esplorare e di elementi di crafting arricchisce ulteriormente il gioco, offrendo ai giocatori un'ampia gamma di attività e missioni da compiere.

Super Mario RPG | 49,90€ (-17%)

La riedizione di Super Mario RPG è una vera festa per i fan e una chance imperdibile per coloro che non hanno mai avuto modo di giocare l'originale del 1996, un titolo che ha segnato un'epoca con la sua inedita fusione di gameplay di ruolo e l'incantevole mondo di Super Mario. Il remake, con una grafica totalmente rinnovata in 3D, fornisce nuova vita all'avventura, permettendo ai giocatori di immergersi di nuovo nella leggendaria battaglia di Mario contro Magno Fabbro e i suoi scagnozzi. Inoltre, la possibilità di guidare diversi personaggi, tra cui il mitico Bowser e i nuovi Mallow e Geno, arricchisce ulteriormente il gameplay, offrendo una varietà e una profondità ancora maggiori.

Stardew Valley | 25,99€ (-21%)

Per gli amanti dei giochi di simulazione e di ruolo, Stardew Valley è un'occasione da non perdere per arricchire la propria collezione di giochi. In questo affascinante titolo, avrete la possibilità di gestire la vostra fattoria, occuparvi degli animali, coltivare un frutteto e cucinare gustosi piatti. Ma le sorprese non finiscono qui! Avrete anche la chance di immergervi nella vita della comunità di Pelican Town, stringendo amicizia con i suoi abitanti. E se volete condividere il piacere di costruire e curare la vostra fattoria, potete invitare fino a tre amici a unirsi a voi in questa avventura. Con cinque diverse mappe da esplorare, Stardew Valley promette innumerevoli ore di puro divertimento.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass Percorsi aggiuntivi | 29,97€ (-14%)

Concludiamo la nostra selezione con il pass per percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, essenziale per chi già dispone del celebre gioco di corse per Nintendo Switch. Questo pass vi offre l'accesso a una serie di nuovi piloti, inclusi Kamek, Pipino Piranha e altri personaggi iconici di Nintendo, tutti pronti a gareggiare nei nuovi entusiasmanti circuiti. Sono inclusi ben 48 tracciati inediti, perfetti per sfidare da soli o in compagnia degli amici. In più, il pass include un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, arricchendo la vostra esperienza di gioco e portandola anche oltre lo schermo, nella realtà.

