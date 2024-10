Che fine ha fatto Indiana Jones su PS5? Ci sono novità

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'atteso videogioco dedicato a Indy sviluppato da MachineGames, come sappiamo arriverà su PlayStation 5 nella primavera del 2025, alcuni mesi dopo il lancio su Xbox e PC previsto per fine 2024.

Sviluppato dagli autori di Wolfenstein (che trovate su Amazon), il gioco promette di essere imperdibile sia per i fan del personaggio che per gli amanti delle avventure.

Del resto, proprio in queste ore abbiamo pubblicato il mio provato del gioco, nel quale vi ho spiegato che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»

Il direttore creativo Jens Andersson ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento della versione PS5 durante l'evento londinese.

«Ci stiamo ovviamente lavorando», ha dichiarato Andersson a IGN US (via PushSquare). «Uscirà la prossima primavera, giusto? Sta procedendo bene. Ancora una volta, si tratta di un motore multipiattaforma nel suo nucleo, quindi non sono necessarie grandi ristrutturazioni o cose del genere. Quindi sta andando bene.»

Quando gli è stato chiesto del supporto per PS5 Pro, Andersson ha ammesso che lo studio non ha ancora detto nulla sul potenziato sistema Sony.

Tuttavia, considerando che altri studi Microsoft come Blizzard supporteranno l'hardware da 800 euro, è ragionevole aspettarsi che anche Indiana Jones ne trarrà vantaggio.

Bethesda sta comprensibilmente concentrando l'attenzione sul lancio delle versioni Xbox e PC. Con l'uscita su PS5 prevista poco dopo, maggiori dettagli su come MachineGames sfrutterà l'hardware Sony dovrebbero emergere all'inizio del prossimo anno.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2025 su PlayStation 5, portando le avventure dell'iconico archeologo nel mondo dei videogiochi di attuale generazione. Parlando di PS5 Pro, avete letto quanti sono i giochi potenziati al lancio?