Switch 2 potrebbe essere "aiutata" da Xbox Series S

Nintendo Switch 2 è ormai quasi ufficiale, con leak che emergono quasi quotidianamente riguardo alla nuova console, che sarà svelata ufficialmente nei prossimi mesi.

Ora, un nuovo e interessante rumor suggerisce che Xbox Series S potrebbe a suo modo avere un grande impatto sul dispositivo (via Pure Xbox).

Per quanto riguarda i porting di giochi di terze parti per Switch 2, già circolano voci su titoli come Tekken 8 e Red Dead Redemption 2, sebbene nulla sia ancora confermato.

Su ResetEra, un presunto insider noto come John Harker ha suggerito che alcune aziende potrebbero fare affidamento sulle versioni Series S dei giochi principali per adattarli alla nuova Switch 2:

«Ci sono movimenti per cercare di ottenere versioni scalate della Series S, non so come stia andando ovviamente.»

A mio parere, questa idea ha molto senso. Nintendo Switch 2 sembra destinato a essere molto più simile a Xbox Series S che non a Series X o PS5 in termini di prestazioni e capacità grafiche, quindi potrebbe rivelarsi una risorsa estremamente utile per chi cerca di adattare giochi esigenti all'hardware di Nintendo.

Questo include ovviamente anche Microsoft, che ha un’intera lineup di titoli first-party per Xbox che potrebbero potenzialmente arrivare su Switch 2.

Anche se questo è solo un rumor e potrebbe non rivelarsi così rilevante come suggerito, è chiaro che alcune aziende si affideranno alla console meno potente di Xbox per assistere in situazioni come questa.

Probabilmente Microsoft non aveva previsto l’esistenza di Switch 2 quando concepì Series S, ma considerando l'attuale spinta verso il multipiattaforma, questa console potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensato inizialmente.

Parlando ancora della prossima console Nintendo, l'editor-in-chief di Universo Nintendo ha dichiarato di aver ricevuto un’immagine del presunto logo di Switch 2.

Parlando invece di Xbox, il prossimo Developer Direct inizierà alle 19 ora italiana di giovedì 23 gennaio prossimo: ecco tutte le informazioni sull'evento.