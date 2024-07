Larian vuole premiare chi "rompe" Baldur's Gate 3: «È fantastico supportare la creatività»

Baldur's Gate 3 è un gioco di ruolo immenso che cerca davvero di tenere conto di ogni singola scelta dei giocatori, anche a costo di sacrificare quelle che sarebbero le normali sequenze narrative e di gameplay.

Larian Studios è infatti più che convinta del fatto che ogni giocatore dovrebbe essere libero di vivere la propria avventura nel modo che più preferisce, anche prendendo azioni a cui magari gli sviluppatori non avrebbero mai pensato.

Di recente vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine l'ennesima dimostrazione di questa linea di pensiero, con alcune missioni secondarie quasi impossibili da ottenere normalmente e che sono state scoperte soltanto nelle scorse ore, ma durante quasi un anno di vita del gioco sono stati condivisi anche diversi trucchi per rendere la vita più facile ai giocatori durante le loro avventure.

In un'intervista rilasciata per il Sofia Game Jam (via GamesRadar+), il gameplay scripter ha fatto un esempio specifico per questa mentalità: se affrontato in una specifica maniera insolita, il primo incontro con il Kith'rak Voss può permetterci di ottenere una delle migliori armi del gioco fin dall'Atto 1, invece di attendere l'esito di una quest specifica verso la fine del terzo atto.

Si tratta di uno di quei casi che secondo gli sviluppatori riescono a spingere all'estremo il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon), ma fatto in maniera creativa che, pur non essendo stata prevista dal team di sviluppo, alla fine può avere assolutamente senso.

«La soluzione più semplice sarebbe impedire ai giocatori di usare "Riscaldare il Metallo" su Voss. Ma noi qui a Larian non facciamo cose del genere. Noi amiamo questo genere di cose e vogliamo supportarle pienamente. Lasciate che i giocatori ottengano l'arma mitica. Hanno trovato un modo per sfruttare il gioco a loro vantaggio, concedeteglielo: è fantastico».

Larian sottolinea che comunque non è un'operazione così semplice: per supportare ufficialmente quello che prima era un trucco, potrebbe essere necessario riscrivere alcune parti del gioco per fare in modo che il tutto abbia senso.

Nel caso del trucco contro il Kith'rak Voss, ciò ha significato riscrivere alcuni dialoghi di Lae'zel e registrare nuovi dialoghi, ma Larian è convinta che «supportare la creatività dei giocatori è fantastico», e dunque vale sempre la pena di fare questi step aggiuntivi.

Chiaramente devono comunque essere trucchi che possano avere senso nella narrazione di gioco e non glitch che possano creare problemi per il gameplay e la trama vera e propria, ma è bello vedere che questi exploit vengano pienamente incoraggiati: l'importante è vivere la vostra avventura nel modo che ritenete più adatto, senza che nessuno vi giudichi.

Ricordiamo che Larian Studios sta preparando il terreno per gli ultimi aggiornamenti di Baldur's Gate 3, ma per la beta della Patch 7 bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

In ogni caso, sebbene lo studio di sviluppo sia già pronto a pensare a nuovi progetti, c'è qualcuno che non ha ancora intenzione di abbandonare l'universo di Dungeons & Dragons: l'attore di Astarion vuole continuare a interpretare il suo personaggio, con ogni mezzo e modo possibile.